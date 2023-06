Le Premier ministre Humza Yousaf à Bruxelles, rêve d'indépendance et d'UE pour l’Ecosse

Humza Yousaf, chef du gouvernement écossais, entame un déplacement à Bruxelles, ce lundi. Objectif affiché, forger des relations avec l'Union européenne, avec l'idée qu'ont les dirigeant du Scottish National Party (SNP) d'entrer un jour dans l'UE à la tête d'une Ecosse indépendante. Le chef du gouvernement écossais connaîtra un programme chargé dans la capitale belge. Pour ce premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin mars, il aura des rendez-vous commerciaux, diplomatiques et politiques, selon le gouvernement écossais.

Cette visite à Bruxelles intervient dans un contexte particulier, deux jours après une convention de la formation politique du SNP consacrée à l'indépendance. Il a été annoncé que ce parti politique écossais voulait - en cas de victoire aux prochaines élections générales - se préparer pour demander une future adhésion de l'Ecosse à l'UE en envoyant un représentant à Bruxelles.

Le dirigeant indépendantiste de 38 ans a affirmé que « l'Ecosse a été sortie de l'UE bien qu'elle ait voté pour rester, et l'accord de Brexit du gouvernement britannique rend plus difficile pour les Ecossais de voyager, travailler et faire du commerce avec les pays de l'UE ». « Malgré cela, l'Ecosse reste résolument européenne et engagée à avoir des relations fortes et fructueuses avec nos voisins et partenaires dans l'Union européenne », a-t-il ajouté.