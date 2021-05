Malte a injecté une dose de vaccin à 70% de sa population, le double de l'Union européenne

Malte, champion de l'UE des vaccinations contre le Covid-19, aura injecté lundi soir une première dose à 70% de sa population, a annoncé le ministère maltais de la Santé. L'île de Méditerranée prend ainsi la pole position devant les autres champions de la vaccination que sont Israël, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, comme le montre le graphique ci-dessous. Surtout, c'est le double du niveau atteint par l'Union européenne (35% à date), selon les données du site Our World in Data.

Le plus petit pays de l'UE, qui compte une population d'environ 500.000 personnes, estime avoir atteint "l'immunité collective", en avance sur ses prévisions initiales, même si ce terme est généralement réservé à un taux supérieur.

Après l'administration de quelque 475.000 doses, environ 42% de la population est pleinement vaccinée avec deux doses des vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, ou une seule dose du laboratoire Johnson & Johnson.

En France, 29,63 millions de doses ont été administrées à 20,66 millions de personnes, soit 30,6% de la population. Et 13,5% de la population a reçu les deux doses.

L'immunité en UE dans deux mois

"Aujourd'hui nous avons atteint l'immunité collective. Le vaccin est notre arme contre le virus", a déclaré à la presse le ministre de la Santé et vice-Premier ministre Chris Fearne.

"Cela signifie que la transmission du virus, même si le virus est encore parmi nous, a baissé de manière significative", a-t-il ajouté.

La Commission européenne s'est fixé pour objectif de vacciner 70% de la population européenne d'ici fin juillet.

L'archipel méditerranéen de Malte, qui a enregistré plus de 400 morts du coronavirus, mise sur une reprise de son activité touristique le 1er juin.

Faire venir les touristes

Le pays compte aussi instituer "un certificat vaccinal" pour redémarrer les activités culturelles et sociales, pour la plupart encore à l'arrêt.

Pour rappel, la France et Malte sont les deux premiers pays à tester lundi l'interopérabilité du système de pass sanitaire européen qui doit être mis en place le 1er juillet.

L'obligation de porter constamment un masque à l'extérieur devrait commencer à être allégée à partir du 1er juillet. Les personnes pleinement vaccinées pourront alors ne pas endosser un masque lorsqu'elles se promènent seules ou bien accompagnées d'une autre personne également vaccinée.

Le pays n'a plus enregistré de décès lié au coronavirus depuis trois semaines. En moyenne, l'archipel compte trois nouveaux cas par jour.

A l'inverse, en queue de peloton des pays de l'UE, la Bulgarie marque le pas: seulement 10,2% de ses habitants ont reçu une dose de vaccin, et à peine 6% sont complètement vaccinés.

