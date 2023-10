UE : le Néerlandais Wopke Hoekstra en bonne voie pour devenir le « Monsieur Climat »

Première étape finalement validée. Après avoir reporté leur décision deux fois, les eurodéputés de la commission parlementaire Environnement ont accordé ce mercredi 4 octobre un premier feu vert à la nomination du Néerlandais Wopke Hoekstra au portefeuille du Climat à la Commission européenne. Ils ont également approuvé l'attribution du « Pacte vert » à l'actuel vice-président de l'exécutif européen, Maros Sefcovic, a annoncé Pascal Canfin, président de cette commission.

Ces deux avis devront être confirmés par l'ensemble des eurodéputés, qui seront réunis ce jeudi en séance plénière. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion sera organisée lors d'une prochaine session plénière mi-octobre.

Pour rappel, Wopke Hoekstra, chrétien-démocrate et ex-ministre des Finances puis des Affaires étrangères dans son pays, a été désigné par les Pays-Bas pour remplacer son compatriote social-démocrate Frans Timmermans à la Commission européenne. Et la cheffe de l'institution, Ursula von der Leyen, a proposé de lui attribuer la responsabilité du climat.

Lire aussiUE : Ursula von der Leyen soutient Wopke Hoekstra au poste de commissaire au Climat

Série de promesses

Wopke Hoekstra est passé en audition devant les eurodéputés ce lundi pour les convaincre de lui accorder ce portefeuille. Il a alors défendu son bilan ministériel, évoquant le lancement d'obligations vertes, et promis « la continuité » dans l'action climatique de l'UE, dont il entend « augmenter l'ambition » tout « en tendant la main » aux industriels et agriculteurs. « Je veux conclure rapidement toutes les négociations » en cours sur les textes du Pacte vert, dont certains (restauration de la nature, pesticides...) font l'objet d'une franche opposition de son propre camp, « et j'entends poser les bases d'un "Pacte vert 2.0" », a-t-il assuré, dans son introduction prononcée en quatre langues.

L'ex-salarié de Shell a fustigé les subventions accordées par les États aux combustibles fossiles. « Cela doit appartenir au passé. Certaines majors pétrolières ont cherché à cacher leur rôle dans le changement climatique, c'est vraiment non-éthique, cela ne fait qu'accroître leur responsabilité », a-t-il affirmé, jugeant l'absence de taxe sur le kérosène aérien « une énorme absurdité ».

Lire aussiClément Beaune veut taxer davantage l'aérien, peu importe comment

Très attendu sur l'objectif 2040 de réductions d'émissions de gaz à effet de serre de l'UE, Hopke Hoekstra s'est engagé à suivre l'avis du Conseil consultatif scientifique européen, se disant partisan d' « utiliser tous les instruments permettant d'atteindre le minimum recommandé d'une baisse nette de 90% » par rapport à 1990.

Le Néerlandais a aussi tenté de solder un vieux contentieux : en 2020, alors ministre des Finances, il avait suggéré d'enquêter sur les difficultés budgétaires de certains pays européens face au Covid-19, suscitant l'ire des pays du Sud. « J'ai le sentiment que j'aurai dû agir différemment », a-t-il reconnu.

Enfin, en vue de la COP28 où il représenterait l'UE, Wopke Hoekstra a expliqué vouloir « forger une alliance mondiale » sur le financement des pertes et dommages et promis de « travailler inlassablement pour obtenir » un succès à Dubaï.

Engagements écrits

Reste que, à l'issue de cette audition de trois heures, beaucoup d'eurodéputés sont restés sceptiques. Notamment en raison de son profil qui suscite la controverse en raison d'un passage de deux ans chez le géant pétrolier Shell puis d'une carrière de 11 ans chez McKinsey. Les eurodéputés lui ont ainsi réclamé de s'engager à fournir des clarifications sur ses missions dans le cabinet de conseil. Dans ses ultimes réponses écrites, consultées par l'AFP, Wopke Hoekstra s'est du coup engagé « à examiner avec McKinsey si et comment » la liste de ses clients « pourra être rendue publique dans un délai approprié », et souligné n'avoir travaillé chez McKinsey « pour aucune compagnie pétrolière ».

Il s'est par ailleurs engagé par écrit, comme Maros Sefcovic, à défendre l'objectif d'une réduction nette d' « au moins 90% » des émissions de gaz à effet de serre de l'UE en 2040 par rapport à 1990, comme ils l'avaient évoqué lors des auditions.

Lire aussiEn 2022, les émissions de CO2 dans l'énergie ont encore augmenté

Enfin, Maros Sefcovic a détaillé les futures propositions législatives de la Commission sur des sujets clés du Pacte vert, les élus ayant jugé ses déclarations trop vagues, à huit mois des élections européennes. Outre une réglementation pour limiter les microplastiques en octobre, Bruxelles présentera en décembre un texte encadrant le transport des animaux. En revanche, concernant la révision très attendue de la réglementation encadrant les substances chimiques, « les préparatifs continuent », a-t-il simplement indiqué.

« Nous n'avons pas 100% (des textes espérés), mais les précisions sont suffisamment substantielles pour le soutenir », a jugé M. Canfin.

Quatre groupes politiques - PPE (droite), Renew (centristes et libéraux), S&D (sociaux-démocrates) et Verts - ont apporté leur soutien, soit le seuil requis des deux-tiers des coordinateurs de la commission Environnement.

(Avec AFP)