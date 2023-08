Emmanuel Macron pointe le risque d'un « affaiblissement de l'Occident »

[Article publié le lundi 28 août 2023 à 13h11 et mis à jour à 14h59] Gare à un « risque d'affaiblissement » de l'Europe et de l'Occident. Ce lundi 28 août, Emmanuel Macron a alerté sur le contexte international qui « s'est plutôt durci », « se complique » et « fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident, et plus particulièrement, de notre Europe ». Le chef de l'Etat s'exprimait devant les ambassadeurs de France réunis à Paris.

« Il nous faut être lucides, sans être excessivement pessimistes », a-t-il relevé, citant notamment la « dilution de notre population », de « notre richesse dans les échanges mondiaux » du fait de « l'émergence de (nouvelles) grandes puissances internationales ».

Cette remise en cause résulte du retour de la guerre, notamment en Europe avec l'offensive russe en Ukraine, et de la montée d'une « politique de ressentiment » de l'Asie à l'Afrique, qui se nourrit de « l'anticolonialisme, réinventé ou fantasmé » et d'un « anti-occidentalisme instrumentalisé », a-t-il affirmé. Le chef de l'Etat a aussi insisté sur la nécessité d'« éviter une partition du monde » autour de la guerre en Ukraine, alors que les Etats du Sud se refusent à condamner la Russie. Il faut « éviter que s'installe un narratif qui consisterait à dire, c'est votre guerre en tant qu'Européens, elle ne nous concerne pas », a-t-il dit.

Elargissement de l'UE en vue ?

En conséquence, l'Union européenne doit accepter plus d'« intégration », voire « plusieurs vitesses » pour « évoluer sur les sujets essentiels », a-t-il affirmé.

« Je peux témoigner assez aisément qu'une Europe à 27, c'est assez compliqué à faire évoluer sur les sujets essentiels, » a-t-il reconnu, jugeant que « ce ne sera pas plus simple à 32 ou 35 (...) donc il nous faut une certaine audace pour accepter plus d'intégration sur certaines politiques, peut être d'ailleurs plusieurs vitesses de cette Europe ».

Cette position semble avoir trouvé un écho au sein de l'UE. L'Union européenne doit être prête à intégrer de nouveaux membres « d'ici 2030 », a exhorté ce lundi le président du Conseil européen, Charles Michel, lors d'une conférence à Bled, en Slovénie.

« Alors que nous préparons le prochain agenda stratégique de l'UE, nous devons nous fixer un objectif clair. Je crois que nous devons être prêts - des deux côtés - d'ici 2030 à un élargissement », a-t-il dit lors du Forum stratégique de Bled. Cinq pays des Balkans occidentaux, l'Ukraine et la Moldavie sont candidats à l'intégration dans le bloc.

Débats sur l'intégration de l'Ukraine

Le 30 juin dernier, une réunion informelle à l'initiative de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas et réunissant également la Suède, de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Italie s'est tenue avec pour principal sujet l'élargissement de l'UE, plus particulièrement à l'Ukraine. « On ne parle pas de l'élargissement en tant que tel, mais des conséquences que ça a sur les 27 », avait alors expliqué de source diplomatique française, précisant que, pour les pays présents, il s'agit d'éviter d'être dans « le déni » sur les changements indispensables.

« Tout le monde a dit : la Commission à 36 ça ne marche pas, le Conseil à 36 ça ne marche pas. En même temps y a une vraie prudence et réticence à rouvrir les traités. Il faut qu'on trouve des modalités pour avancer à traités constants », avait-elle souligné.

« Ce qui émerge, c'est un consensus très fort sur le fait qu'on ne se pose plus la question de savoir si on va les intégrer, c'est acquis », avait encore ajouté cette même source.

Actuellement, l'Ukraine dispose du statut de candidat à l'adhésion à l'UE que cette dernière lui a accordé en juin 2022. Depuis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame avec force l'ouverture des négociations d'adhésion dès la fin de l'année 2023. Une décision qui requiert toutefois l'approbation des 27 Etats membres de l'UE.