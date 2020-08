Assurance perte d'exploitation : à Tarascon, le tribunal de commerce découvre une faille dans le contrat et condamne Axa à indemniser un restaurateur

Dans le contrat du restaurateur des Alpilles, une clause clause écartait la couverture promise dans le cas où la décision de fermeture concernerait "au moins un autre établissement (...) sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré". (Crédits : Reuters)

Plusieurs restaurateurs, clients d'Axa, ont attaqué l'assureur en justice, lui reprochant de refuser d'indemniser leurs pertes d'exploitation dues au confinement. À Toulouse et à Bourg-en-Bresse, les tribunaux de commerce ont déboutés les restaurateurs, mais celui Tarascon a découvert une faille dans le contrat et condamné l'assureur à indemniser le restaurateur installé dans les Alpilles, près d'Aix-en-Provence, à hauteur de 114.105 euros pour ses pertes d'exploitation entre mars et mai