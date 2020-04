Coronavirus : les bancassureurs, à la rescousse des entrepreneurs, sèment la zizanie

Mercredi 22 avril, le Crédit Mutuel a annoncé dédommager à hauteur de 200 millions d'euros ses clients ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle avec perte d'exploitation. Le Crédit Agricole et Société Générale Assurances ont fait des annonces similaires. (Crédits : DR)

Depuis le début de la crise du coronavirus, de nombreuses voix s'élèvent pour que les assureurs prennent en charge les pertes d'exploitation, non couvertes par les contrats, subies par les artisans, commerçants, restaurateurs et plus généralement les TPE. Alors que les assureurs faisaient bloc sur ce point, trois bancassureurs ont décidé cette semaine d'aller au-delà de leur engagement contractuel et d'indemniser une partie de ces pertes. Un geste salué par les petites entreprises, mais critiqué par certains assureurs de la place.