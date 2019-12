Incendies : la Californie veut obliger les assureurs à couvrir les habitants de zones à risque

Ils n'auront pas le choix. Les autorités californienne ont contraint, jeudi 5 décembre, les assureurs privés à continuer à couvrir les résidents de zones à risques. Environ 800.000 habitants sont menacés de perdre leurs contrats d'assurance dans cet Etat de l'ouest américain. Pour convaincre les récalcitrants, la commission des assurances de l'Etat menace ainsi d'instaurer un moratoire d'un an sur les compagnies refusant de renouveler les polices d'assurance des habitants de ces zones à forts risques d'incendie.

"Cette crise de l'assurance contre les incendies dure depuis des années, mais c'est une urgence que nous devons gérer si nous ne voulons pas transformer le rêve californien de la propriété en cauchemar", a expliqué dans un communiqué le directeur de la commission des assurances, Ricardo Lara.

"J'appelle les compagnies d'assurance à appuyer sur le bouton pause pour les avis de non-renouvellement pendant un an, pour donner un peu d'air aux propriétaires afin qu'ils s'adaptent et réduisent les risques, laisser le temps aux élus pour travailler sur des solutions durables et permettre au marché californien de l'assurance de se stabiliser", a-t-il ajouté.