Memo Bank, Ex-Margo Bank, opérationnelle en septembre en Ile-de-France

Elle est annoncée depuis deux ans comme une rupture dans le paysage bancaire français sur le segment des petites et moyennes entreprises : Memo Bank, fondée en 2018 sous le nom de Margo Bank, sera lancée en avant-première en septembre auprès d'un nombre limité de clients d'Ile-de-France. S'adressant en priorité aux PME de plus 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 10 salariés, cette nouvelle et « première banque indépendante créée en France depuis 50 ans », prévoit de se déployer d'ici à la fin de l'année sur l'ensemble de la région parisienne et dans la région de Lyon. Plus tard dans les autres métropoles ainsi qu'en Europe.

« Memo Bank, c'est la banque dont on se souvient et qui se souvient de ses clients. Nous ne sommes ni une fintech, ni une banque en ligne, ni une néobanque. Nous proposons une banque technologique animée par un réseau de banquiers de terrain » assure Jean-Daniel Guyot, cofondateur et président du directoire. « Hors microentreprises,...