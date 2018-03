Société Générale rachèterait la division marchés de Commerzbank

Société générale serait en négociations exclusives avec Commerzbank en vue du rachat de sa division EMC (Equities, Markets and Commodities, actions marchés, matières premières), après avoir fait une offre supérieure à celle de Goldman Sachs, rapporte mardi le Handelsblatt.

Selon le journal allemand, qui cite plusieurs personnes proches du dossier, des détails restent à régler et plusieurs semaines pourraient s'écouler avant l'annonce d'une transaction. Commerzbank, qui avait dit auparavant que la division était à vendre, a refusé de commenter, tout comme Société générale.

La division EMC comprend l'activité de fonds indiciels cotés (ETF), les dérivés et autres activités de marché de Commerzbank. Elle emploie plus de 600 personnes et a généré des revenus de 380 millions d'euros.

Lyxor, société de gestion d'actifs de Société Générale, a plus de 139 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin janvier, dont la moitié placé dans des fonds ETF ou indiciels.

Le Handelsblatt souligne que les banques françaises sont les grandes gagnantes du marché allemand, citant le rachat de la banque directe DAB par BNP Paribas et celui de BHF par Oddo.

Il y a quelques mois, des rumeurs de rapprochement entre Commerzbank et BNP Paribas avaient circulé, écarté par la banque française au motif que la réglementation prudentielle dissuadait les velléités d'acquisition majeure en Europe.