Aleph-Networks souhaite ouvrir son capital à des partenaires stratégiques

Fondée en 2012 par Nicolas Hernandez, Céline Haéri et Antoine Bonamour, la PME Aleph-Networks est à un tournant de son existence. L'éditeur français de logiciels SaaS, leader européen du traitement des données OSINT sur tout le web, va ouvrir son capital. Dirigée par Nicolas Hernandez, directeur général, la PME de Villefranche-sur-Saône (Rhône) est en contrepartie à la recherche de 3 à 5 millions d'euros pour accélérer son développement au moment où elle a opéré depuis le début de l'année une réorientation stratégique majeure, en s'adressant désormais aux ETI et aux grands groupes. Avec succès. Ainsi, Aleph-Networks, qui a enregistré une croissance de plus de 250% de nouveaux clients à ce jour (contre décembre 2022), devrait être profitable au 4e trimestre 2023 (clos le 30 septembre).

La PME a donc ouvert des discussions avec des investisseurs français et étrangers et des partenaires stratégiques. L'opération financière devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année.



Une forte croissance à venir

L'éditeur de solutions de Cyber-sûreté et d'intelligence stratégique, qui a réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2022, anticipe à moyen terme une forte croissance de son marché avec l'entrée en vigueur en janvier 2025 en France du nouveau règlement DORA et de la directive NIS2, deux textes législatifs majeurs de l'Union européenne en matière de cybersécurité. Ces deux réglementations visent à harmoniser et à renforcer la cybersécurité du marché européen.

Seul acteur français de la collecte et analyse des données sur les Deep & Dark webs à proposer une solution légale de recherches de données OSINT, Aleph-Networks veut imposer sa solution en Europe, sur le marché des recherches en sources ouvertes (OSINT) pour protéger les individus, les entreprises et les États. D'où sa volonté de trouver des capitaux pour renforcer ses équipes commerciales et techniques, finaliser le développement de nouvelles solutions plus spécifiquement dédiées aux secteurs de la banque & assurance et aux besoins des PME, d'accentuer son effort en R&D afin d'accroître son avance technologique et, enfin, d'envisager une opération de croissance externe ciblée.

De prestigieux clients

Afin de surveiller l'environnement informationnel des entreprises et des entités publiques, Aleph-Networks commercialise depuis plus de 12 ans des logiciels pour les principaux ministères régaliens et propose depuis quelques mois des solutions uniques en Europe pour les entreprises. Ces moteurs de recherche offrent des fonctionnalités de cartographie, de recherche d'éléments précis et d'identification de fuites de données avec un système d'« alerting » (alerte), sans aucun fournisseur tiers de data. Des outils qui permettent de mener des enquêtes et des analyses pointues dans les recoins les plus profonds du web, où se cache le cœur de la cybercriminalité.



Ainsi, la PME travaille déjà avec les ministères de l'Intérieur, des Armées (la DGA), de la Justice et de l'Économie et des Finances ainsi que la commission européenne sur la détection d'éléments illégaux ou susceptibles de mettre en danger l'État ou la base industrielle et technologique de la défense (BITD). Outre les institutions étatiques, Aleph-Networks revendique être client de grands groupes comme Thales, Airbus, Atos et également de grandes banques comme BNP Paribas, Banques Populaires ou encore Bpifrance...