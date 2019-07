Les coulisses de la conquête lunaire : 1964-68, les missions de tous les dangers

Avec le programme Gemini, les Américains réussissent leur première sortie extravéhiculaire dans l'espace. Puis, le 27 janvier 1967, la Nasa inaugure tragiquement la série des Apollo, qui vise l'alunissage : l'habitacle d'une fusée s'embrase lors d'un entraînement, et trois astronautes périssent dans l'incendie. C'est le premier choc des programmes spatiaux : à cap Kennedy, les nerfs lâchent. Les hommes politiques sont dépassés, le personnel et les familles, traumatisés.

À la Nasa, on vit en cercle fermé, étranger aux grands combats des années 1960. Poppy Northcutt n'en est pas moins la première femme ingénieur à obtenir son siège dans la salle de contrôle. L'équipage d'Apollo 8 devient le premier à voler en orbite autour de la Lune : pour la première fois, l'humanité découvre la Terre filmée en couleur depuis l'espace.

Grands explorateurs

16 juillet 1969. Des milliers de voitures convergent vers cap Kennedy. Dans quelques heures, l'équipage d'Apollo 11, commandé par Neil Armstrong, s'envolera vers un pari fou, avènement d'une décennie de marche forcée scientifique et technologique qui ouvre l'exploration spatiale à l'humanité. Au travers d'interviews de témoins clés et de sublimes images d'archive, dont certaines inédites, Robert Stone explore l'envers du mythe pour révéler, cinquante ans après, une réalité complexe en partie occultée par la saga officielle de la Nasa et l'histoire des politiques menées à Washington et à Moscou.

Dans cette grande fresque documentaire, passionnante de bout en bout, il détaille les rêves, les défis scientifiques et les destins méconnus qui ont forgé cette folle odyssée vers la Lune. Une quête pleine de souffle, dans les pas de grands explorateurs.

(source ARTE)

___

A PARTIR DU 16 JUILLET, SUIVEZ DANS LES CONDITIONS DU DIRECT LA MISSION APOLLO 11 EN ÉCOUTANT LES COMMUNICATIONS ENTRE L'ÉQUIPAGE ET LE CENTRE DE CONTRÔLE DE HOUSTON

>> Planning des prises d'antenne en français

Abonnez-vous à la chaîne Youtube Stardust

pour découvrir l'histoire de l'exploration spatiale et l'aviation

https://www.youtube.com/channel/UCdL3UpiseRlvxXuORJjmqZw

(source : https://apolloinrealtime.org/11/)