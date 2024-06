Voyages vers la Lune et Mars : Starship, la mégafusée de SpaceX s'apprête à décoller

Nouveau test pour Starship. Après trois premiers essais qui se sont soldés par des explosions, la plus grande et plus puissante fusée du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars, s'apprête à un quatrième décollage ce jeudi. Ce nouveau vol a pour objectif de réussir un premier retour « contrôlé » du vaisseau dans l'atmosphère terrestre.

« Le quatrième vol test nous permet de passer de la mise en orbite à la démonstration de la capacité de retour et de réutilisation de Starship et de Super Heavy », a déclaré SpaceX dans un communiqué le 24 mai.

Le décollage doit avoir lieu à partir de 07h00 (14h00 en France) de la base spatiale Starbase de SpaceX, à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas. La fenêtre de tir dure deux heures et une retransmission vidéo en direct est prévue sur le site de l'entreprise du milliardaire Elon Musk.

La fusée est composée de deux étages : l'étage de propulsion Super Heavy et, au-dessus, le vaisseau Starship, qui donne par extension son nom à la fusée entière. Celle-ci mesure au total 120 mètres de haut.

Trois destructions de Starship lors des derniers vols

Les trois premiers tests se sont soldés par la destruction de Starship, des risques acceptables pour SpaceX dont la stratégie de développement passe par la rapidité avec des tests successifs. Ceux-ci permettent à l'entreprise d'apporter des modifications rapides à son engin.

Durant son dernier vol il y a moins de trois mois, le vaisseau avait largement dépassé la frontière de l'espace, mais son signal avait été perdu 49 minutes après le décollage, alors qu'il redescendait vers la Terre.

La cause a été identifiée comme étant la perte de contrôle de son orientation en vol à cause de valves bouchées, a expliqué SpaceX, tout en se félicitant de toutes les données récupérées durant ce vol. Plusieurs « améliorations » du véhicule ont été ajoutées depuis. Le premier vol d'essai avait été réalisé en avril 2023.

Réussir un amerrissage en douceur

Cette fois, les objectifs principaux seront de réussir un amerrissage en douceur de Super Heavy dans le golfe du Mexique et une « entrée contrôlée » dans l'atmosphère du vaisseau. S'il va au bout de sa mission, ce dernier doit finir sa course dans l'océan Indien.

« Avec chaque vol test, SpaceX vise des objectifs de plus en plus ambitieux », avait souligné après le troisième vol la Nasa. Elle s'était notamment félicitée de la réalisation d'un essai de transfert de carburant durant cette mission. De l'oxygène liquide avait été transféré d'un réservoir à un autre au sein de la fusée, a confirmé SpaceX.

Mettre au point cette fonction est essentiel car pour atteindre la Lune, Starship devra se ravitailler en carburant une fois dans l'espace, en se collant à un autre vaisseau préalablement rempli et servant de station-service spatiale.

La Nasa compte notamment sur Starship pour sa mission Artémis 3, prévue en 2026 : une version modifiée du véhicule doit alors servir d'alunisseur pour ses astronautes. Outre sa taille démesurée, la grande innovation de cette fusée est qu'elle doit à terme être entièrement réutilisable. Elon Musk souhaite en faire l'instrument principal pour réaliser son but ultime : l'établissement d'une colonie autonome sur Mars, afin de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire.

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa annule sa mission

En attendant, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa devait embarquer à bord pour un voyage autour de la Lune (sans s'y poser) cette année. Mais la mission, annoncée en grande pompe en 2018 et baptisée « dearMoon », avait finalement été reportée à une date ultérieure.

La semaine dernière, Yusaku Maezawa a déclaré que ce projet était annulé : « Il n'y aucune perspective claire pour savoir quand nous pourrons décoller », a-t-il écrit. « Je ne peux faire de projets pour ma propre vie et je suis désolé de faire attendre les autres membres d'équipage que j'avais invités, donc j'ai décidé d'annuler après mûre réflexion ». « Je présente mes excuses à ceux qui attendaient » ce projet, ajoute-t-il.

Yusaku Maezawa avait acheté tous les sièges à bord de la fusée et organisé en 2021 une sélection d'artistes pour l'accompagner. Alors qu'environ un million de personnes avaient répondu à l'appel du Japonais pour participer à la mission, il avait annoncé en décembre 2022 l'identité des huit personnes qui l'accompagneraient : le DJ et producteur américain Steve Aoki, le YouTubeur Tim Dodd, l'artiste Yemi AD, les photographes Rhiannon Adam et Karim Iliya, le réalisateur Brendan Hall, l'acteur Dev Joshi et le musicien de K-pop TOP. Il avait aussi nommé deux remplaçantes : la snowboardeuse américaine Kaitlyn Farrington et la danseuse japonaise Miyu. Le voyage était prévu durer six jours environ, sans alunir, selon le site « dearMoon ».

(Avec AFP)