Agriculture : Macron veut monter au créneau contre la concurrence étrangère déloyale

« Déléguer notre alimentation serait une faute », déclarait Emmanuel Macron en mars dernier, appelant à reconsidérer la souveraineté alimentaire de la France, après que la crise sanitaire a dévoilé des fragilités du système. Deux mois plus tard, à l'occasion d'un débat organisé le 18 mai sur le sujet, le chef de l'Etat a maintenu sa position, et promis de la « fermeté » en la matière.

Alors que fruits, légumes ou volailles tricolores ne cessent de perdre du terrain face à la concurrence des produits étrangers les moins chers, l'exécutif s'est ainsi montré prêt à agir pour permettre l'instauration de « clauses miroirs » dans les accords commerciaux de libre-échange. En ouverture du rendez-vous, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a indiqué que la France pourrait profiter de sa présidence de l'Union européenne, au premier semestre 2022, pour avancer sur ce dossier.

L'objectif : que les normes des produits importés dans l'Hexagone soient conformes aux contraintes européennes - qui ont elles-mêmes vocation à s'étendre avec la stratégie « Farm to Fork » de la Commission, et son ambition de baisser de 46% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture d'ici à 2050.

« On ne peut pas demander des efforts à nos agriculteurs tout en important depuis des régions qui n'en font pas [...] Notre intérêt, c'est l'ouverture parce que nous produisons pour nous nourrir, nourrir nos voisins, notre proximité, mais aussi pour exporter. Simplement, non à la concurrence déloyale », a souligné le Président de la République. « La Commission a longtemps considéré le libre-échange bon par principe, en opposition au protectionnisme [...] mais on travaille chaque jour pour trouver le chemin juridique qui nous permettra de gagner cette bataille », a précisé l'eurodéputé Pascal Canfin, président de la commission Environnement.

D'abord en faisant obstacle à l'accord avec les pays du Mercosur, au sujet duquel Emmanuel Macron s'est dit « préoccupé » en ce qu'il « creuse[rait] la perte de souveraineté alimentaire ». En établissant une zone de libre-échange entre l'UE et l'Amérique du Sud, les agriculteurs de l'Hexagone craignent en effet qu'il ne les pénalise par l'importation à bas prix des produits aux standards sanitaires et environnementaux moins contraignants. « Je ne [le] ratifierai pas », a ainsi assuré le chef de l'Etat, promettant tenir « sur ce point avec force ».

60% des fruits importés

De quoi rassurer les organisations agricoles majoritaires, qui appelaient mardi à une « prise de conscience » et à un « sursaut » les décideurs politiques. « Il faut que l'Europe sache se protéger quand elle apporte des règles : si l'on fait le choix d'abandonner les œufs en cage, il ne faut pas continuer d'en importer », défendait Sébastien Windsor, président de la Chambre d'agriculture, en amont de l'événement.

Car « depuis des années, les courbes de production plongent vers le bas », a déploré la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. « Si rien n'est fait, la France pourrait être importatrice nette en 2023 », a-t-elle alerté. A l'heure où 60% des fruits et 40% des légumes et de la viande de poulet consommés en France proviennent de l'étranger, les inquiétudes sont fortes. D'autant qu'en vingt ans seulement, les surfaces en verger ont baissé de près de 40%.

Concurrence intra-européenne

Et l'alignement des normes entre l'Union européenne et les autres Etats n'est pas le seul sujet pointé du doigt. A l'intérieur même du marché intérieur, les standards et exigences divergent, de la Pologne à la France, en passant par la République tchèque. Si bien que, si l'Hexagone reste le premier producteur agricole en son sein, sa position y est fragilisée, « doublée par l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark », a regretté la patronne de la FNSEA.

« Nous avons perdu 14% de la sole (terre labourable) de culture de légumes en France, alors que l'Allemagne a augmenté la sienne de 40% et les pays-Bas de 25% sur les vingt dernières années. [...] La France impose des règles sociales - coût du travail et des charges sociales -, sanitaires, avec des normes toujours plus élevées, des interdictions pour des produits phytosanitaires, qui n'existent pas ailleurs. Du coup, on ne cultive plus chez nous et on importe des aliments traités avec le même produit », a-t-elle avancé.

Un sujet évoqué par Emmanuel Macron lui-même : « Ce qui est important, quand on se bat par exemple sur l'environnement, c'est de le faire au niveau européen pour ne pas pénaliser la ferme France face aux Espagnols, aux Italiens ou à d'autres [...] Il faut que tout le monde avance au même rythme », a-t-il déclaré. Lui-même avait souhaité aller plus vite que l'Europe dans l'interdiction du glyphosate, avant de moduler sa position en disant qu'il ne fallait pas laisser les agriculteurs sans alternative.

Rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine

Mais un autre point fait blocage, selon les organisations majoritaires : sans affichage de l'origine des produits, difficile pour les agriculteurs français de les valoriser auprès des consommateurs. En 2016, un décret du gouvernement français rendait bien obligatoire, à titre expérimental, l'étiquetage de l'origine du lait. Mais arguant que cela est contraire au règlement européen concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, Lactalis avait déposé un recours auprès de la Cour de justice de l'UE, et obtenu gain de cause, au motif de « l'absence de lien avéré entre les propriétés du lait et son origine ».

« On demande la réintroduction cette obligation d'étiquetage, en sautant l'étape de l'expérimentation, pour accentuer l'engagement des agriculteurs vers une agriculture plus résiliente. C'est vital, notamment dans le cas la commande publique : aujourd'hui quand une collectivité locale fait un appel d'offres, elle n'a même pas le droit de retenir dans ses critères la notion d'origine ! », a tempêté Sébastien Windsor.

Pas de réponse, pour l'instant, de l'eurodéputé Pascal Canfin sur le sujet, alors que chaque Etat membre de l'Union travaille en ce moment sur sa propre version de la Politique agricole commune (PAC) pour 2023-2027 et de ses éco-régimes, à présenter en juin à Bruxelles - en même temps que le cadre général européen.