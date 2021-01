Des circuits courts alimentaires pour mieux manger en ville

> VOIR notre dossier « Cinq ans après la COP21 »

Le ballet des poids-lourds et des camionnettes qui viennent approvisionner les supermarchés des villes, engendrant pollution et embouteillages, vont-ils se raréfier grâce au développement des circuits courts ? La France dispose depuis 2009 d'une définition officielle de ce mode de distribution alternatif : un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur. Des circuits courts qui présentent au moins deux avantages : une meilleure captation de la valeur ajoutée par le producteur agricole et apporter au consommateur des produits de qualité. « En 2020, on en attend encore plus : des modes de production respectueux de l'environnement, une contribution à la santé et à la résilience des villes en termes d'approvisionnement » selon Yuna Chiffoleau, ingénieur agronome, sociologue et directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), qui évoque une « diversité du champ à l'assiette ».

À la Mairie de Paris, Audrey Pulvar, adjointe à la Maire, chargée de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts rajoute toujours à ce titre la mention « de proximité ». « Un circuit court peut être long ! Ce qui compte, c'est le nombre d'étapes et non la distance. L'objectif, c'est que les 30 millions de repas de...