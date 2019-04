L'enseigne néerlandaise C&A pourrait fermer 14 magasins en France

Selon Force ouvrière, la direction de C&A fermerait 14 magasins en France via un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) annoncé en fin de semaine par la direction de l'enseigne. "La direction de l'enseigne annonce 14 fermetures de magasins et engage un PSE pour les quelque 120 salariés concernés", a affirmé la fédération commerce de FO dans un communiqué. Selon le syndicat, les magasins de Caen, Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne font partie des succursales concernées.

La chaîne néerlandaise a déjà fermé des magasins ces dernières années. Elle en compte 150 en France, selon les données publiées sur son site internet, et 1.575 magasins en Europe. Le secteur de l'habillement est soumis depuis plusieurs mois à rude épreuve et connaît de nombreux plans sociaux et réductions d'effectifs: Pimkie, Vivarte (La Halle, Naf-Naf), Happychic ...