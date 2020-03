Audi A7 : la voiture statutaire par essence... et électrifiée

Le haut de gamme d'une marque premium, cela donne quoi ? Cela donne l'Audi A7. Mais avec sa version hybride rechargeable, cette grande berline coupée monte encore de plusieurs crans son niveau de prestations et... ses prix.

Une voiture résolument statutaire

Il n'y a aucun doute, le propriétaire d'une A7 s'inscrit résolument dans une démarche ostentatoire de sa position sociale. Les lignes épurées de cette limousine s'allongent sur quasiment 5 mètres. La coupe arrière accentue la prestance de la silhouette, tandis que son capot nervuré muscle un regard néanmoins effilé pour plus d'aérodynamisme. L'A7 n'a d'autre ambition que d'incarner la voiture statutaire, la dynamique du style en plus. Même la signature lumineuse est ostentatoire avec des matrix leds aussi fins dans leur design qu'ils sont puissants dans leur éclairage. Too much ? Attendez de monter à bord...

Car à l'intérieur, Audi cherche un subtil équilibre entre sobriété et surenchère technologique... Difficile par exemple de caractériser la planche de bord, entre sophistication et dépouillement. Il est vrai que la planche paraît à première vue d'une extrême simplicité, avec des matériaux de bonne facture mais néanmoins assez classiques. Mais à l'inverse la console centrale déploie un excès de technologies avec deux écrans tactiles. L'écran central d'un côté pour le GPS et les commandes de bord, puis un écran plus bas pour contrôler la température grâce à un toucher tactile à retour haptique. Sans parler du troisième écran désormais bien connu qui sert de tableau de bord digitalisé.

L'avantage de cette immense voiture c'est qu'elle offre un bel habitacle avec des places arrières spacieuses. L'inconvénient, c'est bien entendu la circulation en ville où il faut garer 4,93 mètres... Une gageure dans une agglomération comme Paris.

De l'électrification pour arrondir un puissant moteur

Comme l'A7 verse sans complexe dans le premium absolu, Audi n'a pas lésiné sur le confort des suspensions sans pour autant altérer la dynamique de conduite. Côté motorisation, nous avons apprécié la bonne harmonie entre moteur thermique et hybridation. Ainsi, l'électrification a apporté de la rondeur au puissante moteur 4 cylindres essence de 367 chevaux.

L'Audi A7 a donc décidé de pousser le curseur du premium au maximum... Et cela se voit dans sa grille tarifaire. Notre version 55 TFSI boite Stronic 7 rapports coûte pas moins de 97.000 euros... Toutefois disponible à 64.000 euros en version diesel 204 chevaux (non électrifiée donc). Un prix statutaire pour une voiture statutaire. On ne pourra pas accuser Audi d'incohérence.