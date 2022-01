Toyota fait chuter General Motors de son piédestal, du jamais-vu en 90 ans

[Article publié le 5.01.2021 à 9:02, mis à jour à 11:29 avec chiffres Stellantis, cours de Bourse et gammes électriques]

Ce n'était pas arrivé une seule fois en 90 ans pour General Motors qui est numéro un des ventes de véhicules aux Etats-Unis depuis 1931, année où il est passé devant Ford pour ne plus jamais redescendre de son piédestal. Jusqu'à cette année 2021, où le constructeur japonais Toyota réalise l'exploit de monter sur la première marche du podium, réussissant pour la première fois à vendre plus de voitures, pick-up et camions que le géant américain.

Et c'est encore une fois le manque chronique de semi-conducteurs, de composants électroniques apparu depuis la pandémie qui est pointé du doigt. Cette pénurie, due à la désorganisation non seulement des outils de production mais aussi des chaines d'approvisionnement, a affecté la production des groupes automobiles du monde entier depuis le début de l'année. Au quatrième trimestre les ventes de Toyota ont fini par être lourdement touchées chutant de 28%. Mais celles de GM ont été encore plus catastrophiques, plongeant de 43%.

Ventes sur l'année 2021: Toyota +10%, GM -13%

En revanche, sur l'ensemble de l'année 2021, Toyota a vu ses ventes augmenter de +10%, à 2,3 millions d'unités, tandis que celles de General Motors sont restées négatives à -13%, avec 2,2 millions d'unités vendues.

Toyota a eu le triomphe modeste:

"Être numéro un n'a jamais été un objectif ni une priorité", a dit son vice-président senior Jack Hollis, tout en exprimant la "gratitude" du constructeur envers ses clients.

Ford, l'autre géant automobile américain, devrait dévoiler ses chiffres demain.

Stellantis, la maison mère de notamment Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, a publié ses chiffres 2021, annonçant des ventes en recul au quatrième trimestre de -18%, et de -2% sur l'ensemble de l'année à 1,8 million d'unités.

Quelque 14,9 millions de véhicules devraient avoir été vendus au total aux États-Unis en 2021, en hausse de +2,5% par rapport à l'année précédente, selon l'estimation du cabinet Cox Automotive cité par l'AFP.

"Exploit remarquable" de Toyota mais GM a des atouts de long terme

"Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un exploit remarquable pour Toyota, mais ce n'est probablement pas le signe d'un changement à long terme", a souligné dans une note Jessica Caldwell, du cabinet spécialisé Edmunds.

Selon la spécialiste, General Motors a de gros avantages sur son marché domestique, comme des gammes de véhicules bien plus larges offrant un choix beaucoup plus important aux consommateurs, et ce, particulièrement sur les segments très prisés aux Etat-Unis des SUV et bien sûr des pick-up.

"GM a l'avantage d'avoir plus de marques et de produits parmi lesquels choisir, notamment les pick-up et les SUV, dont la popularité ne fait que croître au fil des ans", a-t-elle souligné

Si GM sait générer de fortes marges, Toyota a mieux géré sa supply chain

De plus, les marges de ces catégories de véhicules sont en général plus élevées, et elles ont encore dû gonfler avec la hausse des prix de vente: selon Edmunds, cité par l'AFP, le groupe a écoulé ses véhicules à un prix moyen de 48.396 dollars entre janvier et novembre 2021, soit 11% de plus qu'en 2020, et 25% de plus qu'en 2016.

Mais le secret de la réussite du constructeur nippon, redevenu numéro un mondial de l'automobile en 2020 devant Volkswagen, c'est bien d'avoir su beaucoup mieux gérer la pénurie de semi-conducteurs que d'autres constructeurs sur la première partie de l'année, grâce notamment à sa profonde connaissance de ses chaînes d'approvisionnement.

L'électrique: seulement 3% des ventes aux États-Unis

Au niveau des perspectives, les deux constructeurs, Toyota comme GM, ont mis en avant leur stratégie dans l'électrification de leurs gammes, où il reste beaucoup à faire. Car si la compétition s'intensifie sur ce segment, celui-ci ne représente encore que 3% des ventes aux Etats-Unis, segment sur lequel Tesla règne pour l'instant.

Mais les choses pourraient bouger rapidement. Ainsi GM, pour faire oublier le V8 très gourmand de son Hummer cible récurrente des écologistes, le fait renaître sous forme 100% électrique mais d'une puissance toujours monstrueuse (1.000 CV pour la version ultime baptisée "Edition-1", à 110.000 dollars), décliné en versions SUV ou pick-up.

Sa filiale GMC a commencé les livraisons du Hummer EV en décembre, certes un peu après la sortie du Rivian, mais prenant ainsi de vitesse Tesla et son "CyberTruck" électrique, ou Ford et son F-150 Lightning (héritier du F-150, le pick-up le plus vendu aux États-Unis depuis 45 ans) de Ford, toujours en production, mais promis à un beau succès. En effet, au vu des 200.000 précommandes, Ford, un peu pris de court par un tel succès, a décidé d'en doubler la production. Chez Cadillac, la Lyriq 2023 en est également au stade des précommandes.

Pour finir, GM doit présenter ce mercredi la version électrique de son populaire pick-up Chevrolet Silverado au CES de Las Vegas, mais pour la livraison il faudra attendre 2023.

Hier soir, à la Bourse de New York (Nasdaq), l'action de Toyota Motor Corp. grimpait de +6,92%, il descendait aujourd'hui de -0,72%, mais la progression sur les cinq derniers jours restait élevée, selon le site Boursorama, à +9,04%.

Au Japon, sur son marché domestique, le géant Toyota a écoulé plus de 1,4 million de véhicules en 2021 (en incluant sa marque de luxe Lexus), soit plus de 51% de part de marché.

(avec AFP et Reuters)