Daimler et BMW fusionnent leur branche "Nouvelles mobilités" et créent un géant

C'était très attendu, voire un secret de polichinelle, mais l'annonce n'est pas moins anodine pour autant. Au contraire, elle est très structurante. Daimler et BMW ont annoncé la fusion de leurs activités nouvelles mobilités. Le premier était connu pour son service de voitures partagées Car2Go, mais également pour les applications mytaxi, Clever Taxi mais également Chauffeur Privé, la plateforme française de VTC. De son côté, BMW avait mis en place Drive Now dont il a récemment racheté la part de Sixt, mais également ses déclinaisons Park Now (un facilitateur de stationnement) et Charge Now (un agrégateur de réseau de recharges de voitures électriques).

Déjà des millions d'utilisateurs

Daimler et BMW étaient parvenus à percer dans ses activités que d'aucuns estimaient déjà préemptés par de nouveaux entrants. Car2Go (carsharing ou voiture partagée en français) est implanté dans plus de 26 villes dans le monde, tandis que la branche taxi-VTC regroupe une flotte de 140.000 chauffeurs et près de 13 millions d'utilisateurs. De son côté, BMW a réuni près d'un million d'abonnés avec sa seule application DriveNow, un service de voiture partagée sans borne de stationnement (free floating) dans 13 métropoles. ParkNow compte plus de 16 millions d'abonnés dans 400 villes, dont la moitié aux États-Unis.

Dans son communiqué, le patron de Daimler, Dieter Zetsche, a déclaré qu' « en tant que pionniers de la construction automobile, nous ne laisserons pas le champ libre à d'autres en ce qui concerne la mobilité urbaine du futur ».

Une valorisation supérieure au milliard d'euros

Cette nouvelle structure, qui attend le feu vert des autorités de la concurrence, sera détenue à travers une coentreprise qui sera détenue à 50% par chacune des deux parties. Selon le quotidien allemand Handelsblatt, cette entité pourrait être valorisée autour d'un milliard d'euros. Le montant pourrait être plus important si l'on en croit la valorisation de Drive Now. L'opération de rachat de la part de Sixt avait valorisé cette activité près de 400 millions d'euros alors même que Car2Go détient quasiment trois fois plus de clients.

Daimler et BMW fondent ainsi une société totalement dédiée aux nouvelles mobilités. Avec les différents services intégrés, ils jettent les bases d'un écosystème qui reste néanmoins circonscrit à l'univers automobile, là où d'autres acteurs travaillent sur des écosystèmes qui engloberaient d'autres supports comme les scooters, ou encore ce qu'on appelle les mobilités douces (vélo...). De plus, cet écosystème reste très institutionnalisé puisque tous les véhicules sont possédés en propre, là où les start-ups tentent au contraire de partager les biens des particuliers.

Une longueur d'avance

Cette fusion structure en tout cas le paysage des nouvelles mobilités puisqu'elle donne naissance à un géant. Les autres marques automobiles ont toutes lancé des initiatives dans ce sens, mais aucune d'entre elles n'ont atteint une telle taille critique. PSA a lancé Free2Move il y a moins de deux ans, Renault a investi ce champ l'année dernière, tandis que le groupe Volkswagen vient à peine de lancer une offensive dans ce sens. Audi, lui, vient à peine de théoriser sa riposte avec le « new premium », encore à l'état de projet. De leurs côtés, Car2Go a été lancé en 2009 et DriveNow en 2011...

Sur la partie taxi-VTC, la nouvelle entité dont on ignore encore le nom pourrait s'engouffrer dans la brèche d'un marché très peu structuré où de nouveaux acteurs sont encore capables de déstabiliser des géants comme Uber. Celui-ci ne cesse d'ailleurs d'accumuler les revers (retrait en Chine, Russie et Asie du Sud-Est).

La voiture autonome va casser le coût d'usage

Pour les constructeurs automobiles, l'enjeu consiste à s'imposer dans l'univers des nouvelles mobilités pour garder un point de contact avec des clients qui pourraient renoncer à la propriété automobile. L'arrivée de la voiture autonome pourrait accentuer ce risque puisque les sociétés de VTC promettent de casser le coût d'usage automobile au point de rendre comparativement prohibitive la propriété automobile. Uber, mais pas seulement, Apple et Google travaillent sur un projet de voitures autonomes et connectées avec l'idée d'y incorporer des services multimédias, pourquoi pas monétisables. Des experts ont émis l'hypothèse que certaines marques seraient sollicitées pour construire des voitures en marque blanche pour ces acteurs. Autrement dit, la valeur de demain résidera dans cette nouvelle configuration de l'univers automobile, et pas seulement sur la production de voiture. Daimler et BMW qui l'avaient compris avant les autres veulent désormais consolider leur avance en fusionnant leurs activités.