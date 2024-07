Surprise chez Tesla. Le constructeur automobile américain a annoncé mardi des ventes trimestrielles supérieures au consensus des analystes, dans un marché où les constructeurs peinent à séduire avec leurs modèles électriques.

« Il s'agit d'une énorme performance en matière de retour gagnant (...) quand le marché anticipait plutôt un beau ratage ce trimestre dans un contexte de demande pour des véhicules électriques toujours erratique au niveau mondial », ont souligné les analystes de Wedbush, évoquant un « feu d'artifices surprise ».

Ils estiment que « le pire est derrière » le constructeur, et ce, grâce au « mini-rebond » en Chine et à « une stabilisation des prix ».

Le groupe d'Elon Musk a ainsi livré près de 444.000 véhicules au deuxième trimestre dans le monde, au-dessus des anticipations des analystes (436.000), mais en baisse de 4,70% sur un an. Le spécialiste des véhicules électriques a aussi indiqué avoir livré 443.956 véhicules entre avril et juin, dont 422.405 Model 3 et Model Y. Dans le même temps, il a produit 410.831 véhicules, dont 386.576 Model 3 et Model Y. A la Bourse de New York, son action bondissait mardi de 8,98% vers 19h30 GMT (21h30 à Paris).

Et la présentation, le 8 août, de son robotaxi, un véhicule sans chauffeur, devrait « lancer le nouveau chapitre de l'histoire » du constructeur en matière de conduite autonome, ajoutent-ils.

Lire aussiBaisse des ventes de Tesla en Europe : quelle stratégie adopter pour Elon Musk ?

« Les temps sont durs pour Tesla »

Tesla ne devrait toutefois pas renouveler sa gamme de véhicules alors que les ventes de sa Model Y, la plus vendue dans le monde en 2023, patinent. Rien qu'en mai, le constructeur a vu ses ventes reculer de plus de 34% par rapport à l'année précédente. Sur le premier semestre, les ventes de Tesla ont même reculé de 10%.

Le groupe avait ainsi prévenu en janvier dernier d'un ralentissement : « Nous sommes entre deux vagues de croissance » avec l'une tirée par les Model Y et Model 3, qui datent déjà de plus de 4 ans et une seconde qui devrait arriver avec la future génération. Le prochain modèle serait d'ailleurs une voiture « à bas coûts » prévue pour 2025.

Pour s'en sortir, le constructeur a baissé à de multiples reprises ses prix. Selon Jessica Caldwell, du cabinet Edmunds, « le constructeur a épuisé toutes ses astuces en baissant les prix et en multipliant les avantages commerciaux pour stimuler la demande ». « Les temps sont durs pour Tesla » d'autant que ces techniques commerciales peuvent entraîner « des conséquences négatives à long terme » : les prospects les escomptent en permanence et les propriétaires ayant payé le prix fort voient la valeur de leur véhicule fondre, explique-t-elle.

Pour baisser ses coûts, le constructeur a néanmoins trouvé la parade en annonçant en avril licencier 10% de ses effectifs dans le monde, soit 14.000 emplois.

Lire aussiVoitures électriques : où va Tesla ?

Un marché concurrentiel

De leur côté, les concurrents de Tesla se battent également pour gagner des parts de marché sur l'électrique, notamment sur le marché américain. Le géant General Motors, premier constructeur du marché américain, a enregistré une hausse de 17% des ventes de véhicules électriques depuis le début de l'année avec 38.355 au premier semestre, revendiquant un rythme supérieur à celui du marché (+10%).

Le constructeur japonais Toyota, pionnier des hybrides avec son modèle Prius, a écoulé 621.549 véhicules (+9,2%) sur le sol américain entre avril et juin, dont 247.347 modèles tout ou partiellement électriques (+67,9%). Sur le premier semestre, elles ont bondi de 14,3% à 1,19 million. Son compatriote Honda a dévoilé une hausse de 9,3% de ses ventes entre janvier et juin à 690.281 véhicules, avec une évolution en sens contraire pour ses marques Honda (+12,3%) et Acura (-13,1%).

Du côté des startups, Rivian a produit 9.612 véhicules et en a livré 13.790 au deuxième trimestre. Des niveaux conformes à ses prévisions, qui continuent de porter sur une production annuelle de 57.000 véhicules. Mais Garrett Nelson, de CFRA Research, s'inquiète de la baisse de la production en début d'année et du « manque de visibilité sur le nombre de réservations ».

Lire aussiLes profits de Tesla s'écroulent, Elon Musk promet de lancer une voiture à bas coût rapidement

BYD, la nouvelle bête noire de Tesla

Mais c'est du côté des constructeurs chinois que Tesla se fait devancer. BYD pour « Build Your Dreams ») a ainsi dépassé Tesla au quatrième trimestre 2023 pour devenir le premier vendeur mondial de véhicules électriques, soit 526.409 voitures écoulées entre octobre et décembre, contre 484.507 véhicules pour l'entreprise d'Elon Musk.

En Chine, près de 8 voitures sur 10 vendues sont de la marque BYD. Sur l'année complète, Tesla demeure néanmoins le plus gros vendeur et le groupe américain a récemment souligné avoir repris le titre de champion des ventes au premier trimestre cette année.

Néanmoins, le constructeur ne se fixe pas de limite et estime d'ailleurs pouvoir doubler Tesla en Europe d'ici 2030. Et pour conquérir le Vieux continent, BYD va s'appuyer sur sa première usine européenne de voitures qui doit démarrer dès 2025 en Hongrie. Le constructeur commence tout juste son offensive avec des véhicules de gamme moyenne et à prix compétitifs. BYD pourrait cependant se positionner assez vite dans l'entrée de gamme électrique avec sa petite Seagull (mouette, en anglais), proposée autour de 20.000 euros, et concurrencer la Citroën C3 et les futures petites Renault ou Volkswagen électriques.

En France, le constructeur chinois comptait 23 concessions en France en 2023, et en vise 80 d'ici la fin de l'année 2024. Ses véhicules vont également bientôt être distribués par le principal groupe de concessions de l'Hexagone, Emil Frey France, ont annoncé fin avril les deux partenaires. Deux premières concessions doivent ouvrir courant mai à La Teste-de-Buch et Poitiers, avant Tours, Niort, Clermont-Ferrand, ainsi qu'en Champagne et dans les Hauts-de-France.

(Avec AFP)