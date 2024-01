En 2023, Tesla a encore davantage produit et livré de voitures électriques, en particulier en France

C'est une nette progression qu'enregistre Tesla en 2023 : le constructeur automobile américain a annoncé, ce mardi, avoir livré 1,80 million de véhicules sur l'ensemble de l'année, soit +38%, dont 484.507 au quatrième trimestre, comme il l'avait prévu.

Côté production, l'entreprise d'Elon Musk comptabilise 1.845.985 véhicules à son actif en 2023, autrement dit une progression de 35%.

Une belle performance néanmoins ternie par celle de BYD au quatrième trimestre. Pour la première fois, le groupe chinois se place devant Tesla - qui occupe donc la seconde place - après avoir livré 526.409 véhicules entre octobre et décembre 2023 contre 494.989 véhicules pour la marque américaine, selon les calculs effectués par l'AFP avec les données publiées dans des communiqués du groupe chinois. Tesla avait, en effet, prévenu le 2 octobre dernier que ses volumes de production et de livraison avaient été affectés au troisième trimestre par des opérations de maintenance prévues.

En revanche, sur l'ensemble de l'année, le constructeur américain a conservé sa pole position, BYD ayant livré 1,57 million de véhicules. Cela représente néanmoins une hausse de 73%. Quant au nombre de véhicules électriques produits, il s'est élevé à 518.974 au quatrième trimestre pour BYD, selon les calculs de l'AFP et 1,59 million sur l'ensemble de l'année (+73,32%), d'après ce qu'a annoncé le constructeur dans un communiqué. Le groupe basé à Shenzhen (sud), qui compte parmi ses actionnaires Warren Buffett, a franchi, en octobre, la barre symbolique des cinq millions de véhicules électriques produits.

Un pick-up électrique Tesla

Lors de la présentation de ses résultats pour le troisième trimestre le 18 octobre, Tesla avait, de son côté, indiqué vouloir augmenter sa production « aussi rapidement que possible ». « Certaines années, il est possible que nous grossissions plus vite et d'autres moins vite », avait-il prévenu.

Pour tenter de remonter à la première place en 2024, le groupe pourra compter sur les ventes de son Cybertruck, un pick-up électrique, lancé officiellement par Elon Musk au siège de Tesla, à Austin, début décembre. « C'est mieux qu'un pick-up et mieux qu'une voiture de sport, réunis en un », avait alors décrit le fantasque patron.

Le modèle de base du Cybertruck est vendu 60.990 dollars, soit sensiblement plus que le F-150 Lightning, disponible à 50.000 dollars. Mais cette version la moins onéreuse ne sera disponible qu'en 2025, selon le site du constructeur. Tesla propose d'ores et déjà deux autres déclinaisons, l'une à 79.990 dollars, l'autre 99.990 dollars. Cette dernière peut atteindre 210 km/h, affiche une autonomie de 515 km et dispose d'une capacité de traction de 5 tonnes. Et Elon Musk prévoit d'atteindre une production de 250.000 exemplaires en 2025.

Making sci-fi a reality



Cybertruck deliveries begin today!



- More utility than a truck, faster than a sports car



11,000 lbs towing capacity, 2,500 lbs max payload.



Est. 340 miles of range. (Dual Motor)



0-60 in 2.6 seconds. (Tri Motor)



- Ultra-hard stainless steel... pic.twitter.com/0V5mDrPsZO — Tesla (@Tesla) December 1, 2023

Tesla pas totalement exclue par le bonus électrique

Si les pick-up sont particulièrement appréciés par la clientèle américaine, Tesla pourra, de manière générale, continuer de s'adresser à celle française en 2024. Et pour cause, certains modèles du constructeur électrique américain font partie de la liste des voitures électriques neuves pouvant bénéficier du bonus écologique en France. Ce dernier s'adresse aux voitures de moins de 47.000 euros et de moins de 2,4 tonnes.

Et sa nouvelle version prévoit qu'il soit désormais basé sur des critères de production des matériaux du véhicule, sa batterie ainsi que son transport, excluant ainsi les modèles dont le coût écologique est alourdi par une production à l'étranger. Une mesure qui cible principalement ceux fabriqués en Chine. En ce qui concerne Tesla, la marque perd donc sa Model 3, mais parvient à garder sa Model Y, grâce à une partie de sa production assemblée à Berlin. Un soulagement pour le constructeur américain, le seul à positionner une voiture électrique dans le top 10 des ventes de voitures en France grâce à ce modèle.

Une voiture sur quatre vendue en France était électrique ou hybride rechargeable en 2023

Et la France se révèle être un marché attractif pour les constructeurs électriques : une voiture sur quatre vendue en 2023 se branchait sur une prise, soit en 100% électrique, soit en hybride rechargeable, selon les chiffres de la Plateforme automobile (PFA), qui représente constructeurs et équipementiers, publiés lundi. C'est un record.

Ce marché de l'électrique en France et en Europe était déjà largement dominé par Tesla fin 2023, avec sa berline Model 3 et son SUV Model Y. Suivaient dans le classement la petite Dacia Spring et la MG4, des voitures chinoises, devant la Fiat 500e et la Renault Mégane, première voiture française.

Mais les constructeurs doivent désormais tenter de baisser leurs prix afin d'espérer élargir encore davantage leur clientèle française. Les voitures électriques restent, en effet, bien plus chères à l'achat que leurs équivalents thermiques ou hybrides. Et la plupart des modèles visaient jusqu'ici des acheteurs aisés. Plusieurs constructeurs entendent donc étoffer leur gamme en 2024 avec des modèles plus grand public, à l'image de la Citroën ë-C3 et la Renault 5. Avec des batteries plus petites, et donc une autonomie limitée, ceux-ci passent sous la barre des 25.000 euros (hors bonus). Ils envisagent ainsi une nouvelle baisse du coût des batteries, qui représentent jusqu'à la moitié de la valeur du véhicule.

Par ailleurs, les voitures électriques commencent à arriver sur le marché de l'occasion, avec une foule de Renault Zoe, les pionnières à partir de 7.000 euros, mais aussi des Peugeot 208 et des Tesla Model 3.

(Avec AFP)