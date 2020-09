Maserati : l'ambitieux plan de reconquête avant la fusion avec PSA

Il faut sauver le soldat Maserati ! La marque de luxe italienne, filiale du groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a présenté le MC20, un bolide ultra-sportif, premier lancement depuis celui du Levante en 2016. Le MC20 sera vendu environ 220.000 euros, et la production n'excédera pas les 1.000 exemplaires par an. Ce « supercar » doit marquer le retour de Maserati sur les circuits sportifs puisqu'il réintégrera la compétition dès l'année prochaine, et ainsi se repositionner sur la thématique des sportives.

Il était urgent de raconter une nouvelle histoire autour de cette thématique alors que Maserati doit perdre le contrat de fournitures de moteurs auprès de Ferrari (qui ne fait plus partie du groupe FCA) à la fin de l'année. La marque a dû développer son...