Peugeot accélère sa stratégie de repositionnement pour encore plus de profits

Passer la troisième ? Alors que les groupes automobiles font le bilan des morts et des blessés après le carnage d'un premier semestre marqué par la crise du coronavirus, Peugeot, lui, semble avoir tiré son épingle du jeu: des stocks au plus bas et un carnet de commande en hausse de 42% à fin juin. Fort de ces bons indicateurs, la marque juge le timing propice à activer de nouveaux leviers pour accélérer sa stratégie de repositionnement.



Un label sport électrifié

C'est ainsi que la marque s'est enfin décidé à lancer un nouveau label sportif: Peugeot Sport Engineered ou PSE. Ce label permet de renouer avec la tradition des célèbres gammes GTI des années 1980 et 1990. Le défi était de retrouver une offre de moteurs très sportifs sans faire exploser les compteurs CO2, désormais sanctionnés par la Commission européenne. L'équipe d'ingénieurs dédiés à ce label dont le centre de recherche est situé à Versailles-Satory, sous la direction de François Wales, a accompli sa révolution culturelle en se tournant vers l'électrification. La gamme PSE sera donc boostée par une motorisation hybride composée de deux moteurs électriques. Avec un couple moteur de 500 Nm et un 0 à 100 en 4,3 secondes, Peugeot espère faire de son nouveau label un nouveau standard dans l'émotion automobile. Il s'agit donc de poursuivre la stratégie de repositionnement de la marque sur du premium et ainsi tirer vers le haut la valeur intrinsèque de la...