Voiture hybride : les normes d'homologation sont "biaisées", selon T&E

Est-ce la fin des voitures hybrides rechargeables ? L'étude conduite par l'ONG Transport & Environnement (T&E) et dévoilée ce lundi pourrait bien enfoncer davantage encore cette technologie de plus en plus remise en cause. D'après l'ONG, ces véhicules qui combinent moteur thermique et propulsion électrique pourraient être beaucoup plus polluants que ce qui est annoncé par les constructeurs, suivant le protocole WLTP (pour Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure, le protocole d'homologation des véhicules au sein de l'Union Européenne).



32 grammes de CO2 pour l'imposant BMW X5

Ainsi, trois modèles ont été soumis à des tests réels par l'organisation basée à Bruxelles. Il s'agit des Mitsubishi Outlander, Volvo XC60 et BMW X5. L'étiquette officielle indique pour chacun de ces modèles des émissions respectives de 46 et 71 grammes de CO2 par kilomètres, et même 32 grammes pour l'imposant SUV de BMW. Soit des consommations extrêmement faibles comparées aux émissions de leur équivalent thermique. A titre d'exemple, le BMW X5 voit ses émissions de CO2 comprises entre 193 et 200 grammes en version thermique, et bien plus encore avec le label sportif de la marque allemande (M performance). Avec 32 grammes, BMW échappe ainsi aux sanctions européennes qui obligent les constructeurs à émettre, en moyenne, moins de 95 grammes de CO2 par...