Chantier de Notre-Dame de Paris : une PME bourguignonne devient incontournable avant la réouverture

« La cathédrale, dont la réouverture est programmée le 8 décembre 2024, aura retrouvé à l'été sa silhouette familière, celle qu'on lui connaissait avant l'incendie ; ainsi la flèche, débarrassée d'une partie de son échafaudage, devrait être bien visible dans le ciel de Paris », explique Philippe Jost, président de Rebâtir Notre-Dame de Paris, l'établissement public créé pour conduire l'ensemble des opérations de conservation et de restauration de la cathédrale et assurer la maîtrise d'ouvrage du chantier.

Dès le lendemain de l'incendie survenu en avril 2019, Joly location, l'entreprise spécialisée dans les travaux de grande hauteur, basée à Couternon, près de Dijon, s'est engagée dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris durant deux ans et demi, pour les travaux de sécurisation.

« La Formule 1 de la nacelle »

« Il y avait un besoin de nacelles avec des grandes capacités pour surveiller et installer des capteurs sur l'échafaudage qui était sinistré », se souvient Lionel Joly, directeur général de Joly Location. L'entreprise a su apporter une solution technique rapidement avec des machines très spécifiques. « A l'époque, il existait seulement quatre nacelles dans le monde capables de répondre aux exigences souhaitées. Nous disposions de l'une de ces Formule 1 de la nacelle », souligne le chef d'entreprise. Une utilité reconnue par l'établissement public qui lui avait permis de bénéficier d'un hôtel durant la période du Covid pour loger et nourrir ses dix opérateurs. Les équipes de la PME bourguignonne ont ensuite participé au démontage de l'échafaudage sinistré qui entourait la flèche au moment de l'incendie et au nettoyage des voûtes qui étaient recouvertes de vestiges (bois calcinés, éléments métalliques, etc.) des toitures et de la flèche. Mais également, à tous les travaux annexes, telles que les deux tours.

Joly Location a participé à l'assemblage des toutes dernières pièces de la charpente en bois du chœur de l'édifice

Un partenariat entre grues et nacelles

Une porte d'entrée qui lui a permis ensuite de remporter un contrat, sur lequel l'établissement public ne souhaite pas communiquer le montant. Il porte sur les moyens de levage qui regroupent les grues et les nacelles, en co-traitance avec la société Dartus Levage. L'entreprise implantée au cœur du Sud-Ouest, est l'une des seules en France à proposer un dispositif de levage avec un bras déporté qui atteint une telle hauteur. Le 12 janvier dernier, Joly Location a terminé l'assemblage des toutes dernières pièces de la charpente en bois du chœur de l'édifice, recréée à l'identique à celle façonnée il y a plus de 800 ans. Cette semaine, la PME bourguignonne a déployé une nacelle à l'intérieur de la cathédrale pour aider les peintres et les restaurateurs de pierre à apporter les dernières touches au nettoyage des murs.

Un chantier qui a mobilisé jusqu'à 12 personnes en 2/8 pendant la période de sécurisation

Pour Notre-Dame, tout est possible !

Ce chantier représente 5% de l'activité annuelle de Joly Location. Pour autant, c'est un projet sur lequel l'entreprise se mobilise plus que pour n'importe quel autre chantier. « Si je reçois un SMS d'un architecte à minuit pour une mission qui me parait infaisable, j'essaie quand même d'y répondre favorablement », confie Lionel Joly. Parce que c'est Notre-Dame, beaucoup d'entreprises et de sous-traitants réagissent de la même manière. « Il y a une vraie mobilisation de la part de tous les acteurs lorsque l'on évoque le chantier du siècle » remarque le chef d'entreprise. Aujourd'hui, dans le monde, il existe seulement six nacelles « SKYperformance » d'une capacité de déploiement de 90 mètres, la PME bourguignonne en possède trois. Ces machines très spécifiques peuvent parfois connaître des avaries. « Un après-midi, une de nos trois nacelles a eu une panne. J'ai dû faire venir une machine avec trois chauffeurs depuis Vienne, en Autriche, pour venir remplacer notre machine », se souvient Lionel Joly. « À 8h du matin, les compagnons sur le chantier avaient leur deuxième machine. Ils se sont à peine rendu compte de la panne ! », se félicite le chef d'entreprise. Pour un autre chantier, le remplacement d'une telle machine aurait sûrement pu attendre le lundi suivant... Un enthousiasme également partagé par les salariés de l'entreprise qui n'ont pas hésité à mettre entre parenthèse leur vie de famille durant quelques mois. « Ils ont conscience de participer à un évènement historique et sont prêts à faire des sacrifices », reconnaît Lionel Joly.

Joly Location loue ses nacelles avec ses opérateurs qualifiés qui sont souvent des anciens militaires ou des anciens pompiers.

De pompier à opérateur de nacelle

N'importe qui ne peut pas conduire une nacelle qui navigue à 90 mètres de hauteur... Aussi, Joly Location apporte également la compétence de ses opérateurs pour assurer la sécurité des experts qui interviennent sur le chantier. Ces opérateurs sont souvent des anciens militaires ou des anciens pompiers. Et la plupart des salariés sont formés aux premiers secours. « Pour l'anecdote, des jeunes de chez nous sont allés en mission sur le chantier de Notre-Dame de Paris, alors que quelques mois auparavant, ils étaient pompiers dans la caserne qui est intervenue la nuit de l'incendie », relève Lionel Joly. « Pour eux, c'était extrêmement symbolique de travailler là-bas », poursuit-il.

Les nacelles sont capables d'intervenir à l'intérieur de l'édifice