Chine : un labo biopharmaceutique à Lanzhou laisse échapper une bactérie, plus de 3.000 malades

En laboratoire, la manipulation des agents biologiques infectieux requiert des mesures de sécurité absolument drastiques. (Photo d'illustration: au centre de contrôle et de prévention des maladies à Hefei, en Chine, pendant la crise de la grippe aviaire en 2013, un technicien, protégé par sa combinaison et par une vitre pour éviter les éclaboussures, effectue des tests sur des échantillons suspectés d'être contaminés par le virus H7N9.) (Crédits : Reuters)

Ce grave incident sanitaire s'est déroulé il y a plus d'un an. Un laboratoire public situé dans la ville de Lanzhou a utilisé en juillet-août 2019 un désinfectant périmé lors de la production de vaccins anti-brucellose destinés aux animaux, ont indiqué mardi dernier les autorités. Conséquence: la stérilisation était incomplète et la bactérie était toujours présente dans les rejets de gaz de l'entreprise.