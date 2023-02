Allemagne : l'approvisionnement en électricité potentiellement assuré jusqu'en 2031 grâce au renouvelable

Malgré ses ambitions d'enclencher une transformation sans précédent de son modèle énergétique, l'Allemagne ne devrait pas manquer d'électricité, assure un rapport de l'Agence fédérale des réseaux, compétente pour les questions d'énergie, remis ce mercredi au gouvernement.

L'approvisionnement en électricité est assuré jusqu'en 2031 « même si la consommation d'électricité augmente de manière significative du fait de nouveaux besoins, tels que les véhicules électriques et les pompes à chaleur et que l'élimination du charbon a lieu d'ici 2030 », a ainsi souligné le ministère de l'Économie en présentant le document.

Fin du charbon et sortie du nucléaire

L'Allemagne ambitionne d'une part la sortie du charbon comme source d'énergie d'ici 2030 dans le bassin rhénan, à l'ouest du pays. Dans les zones minières de l'est du pays, l'échéance fait néanmoins l'objet de débats. Un objectif que la guerre en Ukraine a rendu toutefois plus difficile à atteindre. L'interruption des livraisons de gaz russe due au conflit a, en effet, amené l'Allemagne à accroître le recours au charbon dans son bouquet énergétique en 2022. Le gouvernement a, d'ailleurs, confirmé en janvier l'extension de la mine exploitée par le géant RWE à Lützerath dans l'ouest du pays. « C'était nécessaire. Mais bien sûr que c'est un péché vis-à-vis de la politique climatique, et que nous devrions travailler à ce que cela dure le moins de temps possible », s'était ainsi justifié lundi Robert Habeck.

D'autre part, l'Allemagne entend fermer mi-avril ses trois dernières centrales nucléaires, qui produisent actuellement 6% de l'électricité consommée.

Renforcer la part du renouvelable

En contrepartie, le pays ambitionne d'augmenter considérablement la part des énergies renouvelables. En avril dernier, l'exécutif avait d'ailleurs indiqué vouloir accélérer sa stratégie d'« Energiewende » (ou transition énergétique) déjà entamée sur le territoire depuis près de vingt ans, qui consiste à investir largement dans les renouvelables en sortant progressivement du nucléaire, puis in fine des combustibles fossiles. L'objectif : atteindre 80% de renouvelables dans le mix électrique allemand d'ici à 2030 - contre 65% auparavant.

Soit un doublement de la part des sources d'énergie peu carbonées en moins d'une décennie, étant donné que ce chiffre s'élevait à 42% en 2021. Il a notamment été décidé par le gouvernement d'Olaf Scholz d'assouplir les règles d'installation d'éoliennes et de panneaux solaires afin de garantir l' « indépendance énergétique » de l'Allemagne. Ceux-ci seront considérés dans la loi comme étant « d'intérêt public » et servant « la sécurité publique », puisque « les énergies renouvelables sont désormais devenues un enjeu de sécurité nationale », soulignait un plan de 500 pages décomposé en six lois présenté en avril 2022.

Concrètement, grâce aux évolutions législatives permettant plus de souplesse, 10 Gigawatt (GW) pourraient être ajoutés par an, selon le texte, « de sorte qu'un total d'environ 115 GW d'énergie éolienne devrait être installé en Allemagne en 2030 », contre 56,1 GW aujourd'hui. Quant à l'énergie solaire, elle sera « obligatoire pour les nouvelles constructions commerciales », et deviendra « la règle pour les nouvelles constructions privées ». Ainsi, les taux d'expansion seront portés à un niveau de 22 GW par an, soit 4 fois plus que la moyenne actuelle, de sorte que d'ici à 2030, un total d'environ 215 GW de capacité solaire puisse être installé en Allemagne (contre 54 GW en 2021).

Un système suffisamment robuste

À ce sujet, l'Agence fédérale des réseaux a évalué, dans son rapport, les plans du gouvernement pour développer le solaire et l'éolien, la transformation en cours du parc de centrales électriques et le développement du réseau de transport d'électricité. Il en ressort que si les objectifs fixés sont mis en œuvre, le système électrique est suffisamment robuste pour « que la sécurité d'approvisionnement continue d'être garantie même si dix gigawatts (GW) de puissance en moins étaient mis sur le marché ».

Pour atteindre ses objectifs, l'Allemagne doit accélérer considérablement le développement des énergies renouvelables. Selon les calculs d'experts, le rythme de construction des installations solaires devrait plus que doubler, celui des éoliennes terrestres plus que tripler et celui des parcs éoliens en mer presque décupler, le tout par rapport à l'année 2022.

L'Agence fédérale des réseaux indique en outre que des centrales électriques supplémentaires seront nécessaires pour couvrir la demande en électricité lorsque l'éolien et le solaire ne suffiront pas. Ces centrales« devront être neutres en carbone », a indiqué le ministre de l'Économie lors d'un point presse, ajoutant qu'elles fonctionneraient au gaz dans un premier temps, avant de passer « le plus rapidement possible à l'hydrogène ».

