Climat : TotalEnergies prépare sa prochaine AG sous la pression des actionnaires activistes

TotalEnergies et le climat est une longue histoire contrariée, désormais rythmée par la montée en puissance de l'engagement actionnarial. Le groupe pétrolier est en effet l'une des entreprises qui collectionnent le plus d'interventions d'actionnaires sur la question climatique lors des assemblées générales.

Mais le conseil d'administration de la major a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine assemblée, le 25 mai, une proposition de résolution déposée par une dizaine d'actionnaires (MN, Edmond de Rothschild AM, La Financière de l'Echiquier...). Celle-ci devait permettre aux actionnaires d'émettre un avis sur le rapport annuel « RSE » du groupe avec des objectifs plus stricts en matière de lutte contre le réchauffement climatique, clairement alignés sur les Accords de Paris.

Motif invoqué par le groupe : cette résolution serait contraire aux « règles légales de répartition des compétences entre les organes de la société », indique un communiqué. En clair, elle empiéterait sur la compétence du conseil d'administration à fixer la stratégie du groupe au profit de l'assemblée générale des actionnaires, notamment sur les sujets sociétaux et environnementaux. Le groupe invite toutefois ce groupe d'actionnaires à s'exprimer, sans vote à la prochaine assemblée générale.

Un combat permanent

La semaine dernière, la compagnie pétrolière avait trouvé un accord avec un autre groupe d'actionnaires (une douzaine d'investisseurs institutionnels français) qui ont finalement retiré leur proposition de résolution sur le climat en échange de nouveaux engagements du groupe pétrolier en matière de climat. TotalEnergies s'engage ainsi à publier ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2025 et 2030 et à soumettre au vote consultatif des actionnaires sa stratégie sur le Climat. Le tout avec une promesse : « favoriser le dialogue actionnarial et la transparence ».

Lors de l'assemblée générale de 2020, le groupe avait accepté, sous la pression de certains actionnaires, des changements significatifs, comme par exemple, la RSE dans les missions du conseil d'administration (ce que permet la loi Pacte). Et en 2021, l'assemblée générale a accepté le changement de nom du groupe pour mieux affirmer ses ambitions vertes.

Depuis le naufrage du pétrolier Erika en 1999, le groupe est de plus en plus questionné sur les aspects environnementaux et climatiques. Mais la pression des investisseurs institutionnels, eux-mêmes des convertis à la finance durable, est plus récente mais de plus en plus forte.

Ainsi, la société de gestion d'actifs Phitrust avait fait figure de pionnier en 2011 lorsqu'elle a tenté de déposer la première résolution environnementale en France, avec le soutien d'ONG, contre la production de pétrole non-conventionnel. Il aura fallu attendre 2016 pour que le groupe accepte de publier dans son rapport de gestion des éléments liés à la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence et une pression constante sur le groupe.