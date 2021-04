Pétrole et transition climatique : la stratégie d'Exxon jugée "absolument illogique" par un de ses actionnaires

La stratégie d'ExxonMobil face au changement climatique l'expose à un "risque commercial existentiel", selon le fonds Engine N°1, actionnaire du géant pétrolier, qui déplore l'absence de "plan crédible pour protéger sa valeur dans une transition énergétique", indique dimanche le Financial Times.

ExxonMobil, pour s'adapter à ce nouvel environnement, a récemment expliqué vouloir mettre l'accent sur la capture du CO2 et miser sur l'hydrogène.

Il prévoit en revanche de continuer à pomper du pétrole, et table sur 20 à 25 milliards de dollars de dépenses par an entre 2022 et 2025 pour alimenter sa croissance, principalement via de nouveaux projets d'exploration de pétrole et de gaz.

"Destruction de valeur" de l'entreprise

Cette "destruction de valeur" de l'entreprise, ainsi que son "refus d'accepter une possible baisse de la demande pour les combustibles fossiles", est fustigée par le fonds dans une document qui sera remis aux autres actionnaires, selon une information du journal financier.

Engine N°1 milite pour que la major pétrolière envisage plus sérieusement les énergies alternatives.

Le document affirme également que les émissions totales d'Exxon, y compris celles des produits qu'il vend, augmenteront d'ici 2025.

Stratégie "absolument illogique"

"Affirmer que réduire l'intensité des émissions (...) quand ExxonMobil continue de poursuivre la croissance de la production et augmente ainsi les émissions globales, le met sur une voie +cohérente à Paris+, est absolument illogique", déplore le document.

L'accord de Paris signé en 2015 prévoyait de limiter le réchauffement sous les +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, mais les engagements pris par les différents pays ne permettent pas, en l'état, d'y arriver.

Retour des États-Unis dans l'accord Climat de Paris

Les dirigeants de la planète se sont réunis virtuellement cette semaine à la demande du président américain Joe Biden, avant la conférence de l'ONU, la COP26 de novembre à Glasgow, en Ecosse.

Selon Washington, des pays qui comptent pour plus de la moitié de l'économie mondiale ont pris des engagements de réduction des émissions des gaz à effet de serre en ligne avec l'objectif planétaire.

ExxonMobil a exposé début mars sa vision d'un avenir à "faible émission en carbone".

Engine N°1 avait déploré "le manque d'efforts sérieux de diversification" et "l'espoir que la capture du carbone permette à l'entreprise d'éviter d'avoir à évoluer à long terme".

Le géant américain du pétrole, qui a perdu 22 milliards de dollars en 2020 face à l'effondrement des prix du pétrole, doit annoncer vendredi ses résultats du premier trimestre.