La taxe sur l’électricité réduite au minimum

C'est fait. Un décret publié ce dimanche au Journal officiel acte la réduction, à son minimum, de la principale taxe sur l'électricité à compter du 1er février et jusqu'à fin janvier 2023. Le gouvernement y voit le moyen de limiter la hausse de la facture l'électricité. Concrètement, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) sera d'un euro le mégawattheure pour les ménages et de 50 centimes pour les entreprises, selon le décret qui rappelle qu'elle ne pouvait pas descendre plus bas. Cette taxe était auparavant de 22,50 euros le mégawattheure.

Cette mesure fait partie du « bouclier tarifaire » sur l'énergie annoncé fin septembre par le Premier ministre Jean Castex. L'objectif est de limiter à 4% l'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité en 2022, au lieu d'une hausse de 45% qui se serait produite sur la base de l'explosion des cours du gaz. Le gouvernement a évalué à 8 milliards d'euros le coût de cette baisse de taxe, qui ne suffit pas à contenir le tarif.

Grève chez EDF

Pour descendre jusqu'aux 4% promis, le gouvernement a demandé à EDF d'augmenter de 20% le quota annuel d'électricité vendu à prix réduit à ses concurrents, faisant augmenter à 120 térawattheures (contre 100 TWh) le plafond de l'Arenh (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique), le mécanisme qui force l'énergéticien à céder sa production à ses concurrents à bas coût. Ce qui coûtera de l'ordre de 8 milliards d'euros à EDF. Plus de 40% des salariés d'EDF ont fait grève mercredi contre cette demande dont ils redoutent les conséquences pour la santé du groupe.

Aux yeux de l'Etat, il n'y a pourtant pas d'autres solutions alors que l'Europe est confronté à « la plus grave crise énergétique depuis plusieurs décennies », selon Bercy. De quoi engager la « responsabilité » de l'Etat, appelé à « utiliser tous les leviers à sa disposition pour amortir ce choc [...] avec des mesures radicales et rapides », a récemment fait valoir l'entourage de Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie. « Sans quoi nous aurions ouvert en France une crise sociale et économique ». Et de rappeler les montants exorbitants en jeu : « si le gouvernement n'avait pris aucune décision [...] la facture d'électricité aurait augmenté de 35%. Soit de 300 à 350 euros en moyenne pour le consommateur. Et les sommes auraient été beaucoup plus importantes pour les milliers d'entreprises » gourmandes en énergie, a ainsi justifié le cabinet du ministre.