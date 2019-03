Le recyclage des eaux usées tente de percer en France

Dans de nombreux pays, la pratique est devenue quasiment une évidence. Israël, la Jordanie, la Namibie, Singapour, le Maroc, certains des États-Unis et des Emirats arabes unis, mais aussi des pays européens comme Chypre, Malte, l'Espagne et l'Italie, recyclent largement leurs eaux usées pour les besoins de leur agriculture, voire pour étancher la soif de leurs habitants. Modèle dans la matière, Israël réutilise plus de trois quarts de ses eaux usées, et arrose plus de la moitié de ses terres avec de l'eau recyclée. Windhoek, la capitale namibienne, satisfait 35% de ses besoins en eau potable et abreuve près de 300.000 personnes par jour grâce au retraitement des eaux usées effectué dans une station d'épuration opérée par Veolia. Au Maroc, les eaux dépolluées sont même utilisées pour recharger la nappe phréatique.

Pour contrer le risque croissant d'un déficit hydrique planétaire, qui selon les Nations unies pourrait s'élever à 40% en 2030 - en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation, du changement climatique et de l'augmentation de la consommation -, ainsi que les risques sanitaires comme économiques liés au manque d'eau potable, l'institution internationale a...