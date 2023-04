Le télétravail a un impact très faible sur la consommation d'énergie dans les bureaux

Le télétravail n'a d'impact significatif sur l'énergie consommée par les bâtiments que si le site est totalement fermé. C'est la principale conclusion d'une étude conduite par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et l'Institut français pour la performance du bâtiment (IFPEB), qui a mesuré la consommation d'énergie sur des sites de bureau, au domicile des agents et pour leur transport, dans le but d'évaluer les gains d'énergie quand les bureaux sont fermés.

L'expérimentation a été lancée en novembre 2022 sur dix sites publics - ministères (Transition énergétique, Transition écologique, Mer), direction générale de l'aviation civile et Ademe -, impliquant 100 agents volontaires, en Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Les économies d'énergie constatées dans les bureaux sont « imputables à la sobriété et non au télétravail »

Selon les premières conclusions publiées lundi et portant sur les deux premiers mois de l'expérimentation, « l'impact de la non-présence des travailleurs sur site sur les consommations d'électricité (ordinateur, éclairage) est négligeable ». Les économies d'énergie constatées dans les bureaux sont « imputables à la sobriété et non au télétravail », alors que la baisse moyenne des consommations de chauffage fin 2022 a été de 38%. « Les bilans énergétiques complets du télétravail ne sont pas du tout évidents », lâchait le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux le 7 septembre.

En revanche, les tests sont « concluants » lorsque les sites sont fermés une journée entière : le potentiel global d'économie est alors de 20 à 30%. Pour les seuls bâtiments, l'économie d'énergie moyenne les jours de fermeture est de « 25 à 40% » par rapport aux journées ouvertes, grâce aux économies de chauffage ». A deux reprises, durant quatre jours à la Toussaint et à Nouvel An, des sites ont été fermés pour privilégier le télétravail et mesurer si cela provoquait un effet rebond sur la consommation d'énergie au domicile des agents.

« Dans le secteur tertiaire, le gisement le plus important de sobriété repose sur un développement poussé du télétravail », souligne , en octobre dernier, le gestionnaire du réseau électrique RTE dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 ». A condition de généraliser très massivement le télétravail « de l'ordre de 50% du temps à distance pour les emplois qui le permettent, contre 20% dans une vision qui intègre a minima les enseignements de la crise sanitaire ».

L'étude, publiée en prélude à la réunion ce lundi matin au ministère de la Transition écologique d'un groupe de travail sur le volet du Plan de sobriété énergétique concernant les grandes entreprises, conclut que « les fermetures de site sur une journée présentent un potentiel intéressant pour gérer les tensions sur le réseau électrique ». Les bâtiments qui représentent les plus forts potentiels sont ceux qui associent faible performance énergétique et faible densité d'occupation.

Un « effet rebond » au domicile du télétravailleur « de très faible ampleur »

Concernant les transports, l'expérimentation montre que les économies d'énergie sont 2 à 4 fois plus importantes en région qu'à Paris, où les distances travail-domicile sont moins importantes et où les salariés utilisent davantage les transports en commun.

L'étude estime que « l'effet rebond » de la consommation au domicile des télétravailleurs est « de très faible ampleur », en moyenne de 1,4 kilowattheure par jour de télétravail, sachant que les économies réalisées vont de 5 à 15 kWh dans les transports. La consommation journalière moyenne d'un foyer est de l'ordre de 20 à 40 kWh

Seuls 6% des bâtiments tertiaires de plus de 1.000 m2 sont dotés d'outils de pilotage fonctionnels Gaz, fioul domestique, électricité : toutes les consommations ont baissé en France. « Elle a été inédite et réelle, et dans tous les secteurs », observe Samuel Martin, expert de négaWatt, une association qui milite pour les économies d'énergie. Il estime le potentiel d'économies cumulées de gaz et d'électricité à environ 30% à l'horizon 2 ans et appelle à ne pas se focaliser uniquement sur le chauffage. Il cite d'autres possibilités d'économie: la ventilation des bureaux qui devient « inutile » quand un immeuble est vide, l'eau chaude dont le débit peut être réduit au robinet avec « le même confort », ou, la température des ballons et les pompes des chaudières collectives qui peut être réglée. Chez RTE, l'entreprise gestionnaire du réseau d'électricité haute tension, on désigne aussi les bureaux, commerces et autres bâtiments tertiaires comme un gros poste de consommation électrique où l'on pourrait aisément économiser. Seuls 6% des bâtiments tertiaires (bureaux ou commerces) de plus de 1.000 m2 en France sont dotés d'outils de pilotage fonctionnels et récents pour la ventilation, le chauffage ou l'éclairage. Du côté des logements privés, 12% utilisaient des solutions de pilotage ou de programmation en 2018.

