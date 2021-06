Protéger le climat et à la fois ses industries ? L'UE va proposer une taxe carbone sur les importations d'acier, ciment, aluminium...

La Commission européenne songe à appliquer une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne visant à renchérir les importations d'un certain nombre de produits comme l'acier, l'aluminium, le ciment, l'électricité, etc., selon l'agence Bloomberg. Un projet qui doit être présenté le 14 juillet prochain.

On verrait alors se dessiner un monde d'après pandémie où des solutions imaginées dans le "monde d'avant" seraient enfin appliquées. Depuis longtemps, en effet, l'Europe vit un hiatus que les consommateurs, leurs associations de défense, mais aussi les industriels ne cessent de pointer du doigt : à quoi sert de faire des efforts de réduction de notre empreinte carbone si l'offre de biens de consommation ne prend pas en compte la pollution importée.

Un problème à enjeu multiple: climatique, industriel, social, sanitaire...

C'est un problème à enjeu multiple, avec notamment un volet climatique, certes, mais également un volet compétitivité et concurrence. Car nos industries, encadrées par des normes environnementales de plus en plus sévères, fabriquent des produits plus chers que ceux issus de pays où des normes environnementales sont moins-disantes, voire inexistantes. Sans oublier des conséquences sur l'emploi dans l'UE, et sur la santé publique dans les pays qui ne sont pas encouragés à améliorer leurs normes environnementales et sanitaires.

Pour mémoire, alors que la France ne cesse de diminuer son empreinte carbone depuis les années 1990, le rapport du publié en octobre 2020 par le Haut Conseil pour le Climat révélait que les émissions de pollution importée étaient en hausse de 53% en France...

Les recommandations du Haut Conseil pour le Climat

Pollution importée, qu'est-ce à dire ? Cela concerne toutes sortes de biens de consommation comme les téléphones mobiles ou les réfrigérateurs, essentiellement fabriqués en Asie: d'une part, ils sont fabriqués avec des normes environnementales au rabais ou inexistantes, mais en plus, ils arrivent sur le sol européen par avion ou cargo, ce qui vient encore alourdir le bilan carbone de ces produits.

Et c'est justement ce Haut Conseil pour le Climat, instance consultative française indépendante placée auprès du Premier ministre, qui à la suite de son rapport d'octobre dernier, recommandait d'instaurer une taxe aux frontières de l'UE pour ces produits fabriqués dans des pays peu scrupuleux en matière de normes environnementales.

Mais l'objectif de l'exécutif européen n'est pas seulement climatique, il est aussi de préserver la compétitivité des entreprises de l'UE face à leurs concurrentes installées (y compris par délocalisation...) dans des pays aux normes environnementales moins regardantes.

Les importateurs devront acheter des certificats numériques

Bloomberg précise, selon une version provisoire du texte qu'elle a pu consulter, que la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, projet qui doit être présenté le 14 juillet, serait mis en place progressivement dès 2023, puis intégralement appliquée à partir de 2026. Les principaux produits concernés seraient l'acier, le ciment, les engrais, l'aluminium et l'électricité. Et ceux qui importent ces produits devront acheter des certificats numériques représentant chacun une tonne d'émissions de dioxyde de carbone. Le prix des certificats sera indexé au coût des permis sur le marché du carbone européen et au prix moyen des enchères de chaque semaine.

Et pour les produits issus de pays étrangers qui fabriquent ces produits avec des normes environnementales similaires à celles de l'UE ? En bonne logique, l'exécutif européen a laissé entendre qu'ils pourraient être exemptés de cette taxe.

