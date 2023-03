Réforme du marché européen de l’électricité : ce rapport tant attendu par l'Etat qui contredit le gouvernement

Voilà plus d'un an que le gouvernement promet de revoir « de fond en comble » le marché européen de l'électricité. Et pour cause, son fonctionnement s'avère « totalement aberrant », avait fustigé dès septembre 2021 le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Depuis, le mantra n'a pas changé : l'urgence, c'est de venir à bout du « couplage entre le prix du gaz et de l'électricité » auquel ce système aboutit, répètent à l'envi les ministres lors de déclarations publiques. Lequel serait responsable d'une aggravation de la crise en cours, en gonflant artificiellement les prix en France du fait de « règles obsolètes », toujours selon Bercy.

Une fois le coupable désigné, restait donc à savoir quelle réforme soutenir à Bruxelles pour en venir à bout. Il y a quelques mois, l'Etat a donc mandaté onze des experts internationaux considérés comme les plus pointus sur le sujet, afin qu'ils remettent un rapport très attendu à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'ici au premier trimestre 2023. C'est désormais chose faite, puisque sa présidente, Emmanuelle Wargon, a indiqué mardi l'avoir reçu. Seulement voilà : ses conclusions risquent de ne pas plaire à l'exécutif. Car si les spécialistes restent prudents sur les éventuels ajustements à introduire, ils se montrent très clairs sur un autre aspect : celui de ne pas remettre en cause le mécanisme principal du marché, qui aboutit à lier les prix du gaz et de l'électricité.

« Ce qui en ressort, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est à peu près l'inverse de ce que disait Bruno Le Maire », glisse à La Tribune l'un des experts ayant requis l'anonymat.

Pas de modification de l'architecture de base du marché

En effet, le groupe composé d'universitaires, issus entre autres d'Harvard, Cambridge, Dauphine, Toulouse Business School, l'Université de Milan ou encore la Rurh University, appelle à « laisser les mécanismes de marché à court terme classer les différentes technologies en fonction de leur efficacité économique et de leur réactivité au marché ». Autrement dit, ils prescrivent de ne pas revenir sur les fondamentaux de ce système, qui revient à aligner l'ensemble des prix de l'électricité pour le lendemain sur les coûts marginaux de la dernière centrale appelée en Europe (généralement une centrale à gaz). Et ce, afin de donner un signal clair heure par heure des moyens de production mobilisés pour répondre à la demande.

« Connecter les prix du gaz et de l'électricité, c'est la logique de ce marché. Imaginez que je dispose de trois centrales à l'échelle européenne, dont les coûts de fonctionnement sont respectivement de 10, 20 et 50 euros le MWh. Concrètement, si j'ai besoin d'appeler les trois à un instant T, le prix final sera aligné sur 50 euros. Autrement dit, les deux premières bénéficieront d'une rente-infra marginale, c'est-à-dire d'un « profit », important, et le prix du marché sera élevé », expliquait il y a quelques mois à La Tribune Jacques Percebois, économiste spécialiste de l'énergie et contributeur au rapport.

Or, c'est précisément ce système, dit de mise aux enchères journalières, que le gouvernement français attaque depuis des mois. En effet, l'exécutif affirme que celui-ci entraîne à la hausse les prix du mégawattheure dans l'Hexagone, alors même que le pays dépend peu du gaz pour produire son courant grâce à son parc nucléaire. « Il y a des tentations sur le fait de changer ces règles de mise aux enchères. Pour nous c'est clairement ''non'' », a ainsi clarifié mercredi matin lors d'une conférence de presse organisée à la CRE la professeure Anna Creti (Paris-Dauphine), l'une des onze expertes mandatées.

« On considère tous que ce mécanisme répond parfaitement à sa mission, qui est de définir le producteur marginal qui coûte le moins cher à l'instant T », a abondé Frédéric Gonand, coordinateur du groupe d'experts.

Le modèle de l'acheteur unique écarté

En réalité, ces conclusions n'ont rien de surprenant. Car dès le lancement de ce groupe académique international censé « proposer des réformes au fonctionnement du marché », organisé lors d'un colloque le 15 décembre 2022, les premières analyses livrées par ces experts laissaient à penser que la majorité d'entre eux plaideraient pour un statu quo (du moins dans les grandes lignes).

« Comment voulez-vous dissocier le prix du gaz et de l'électricité lorsque le gaz est utilisé pour éviter la pénurie d'électricité ? [...] Le marché spot sélectionne les actifs pour la demande des trente prochaines minutes. Rien d'autre ne peut le faire mieux », avait lancé Jean-Michel Glachant (Florence School of Regulation). « L'idée d'un découplage n'est qu'une formulation utilisée par Ursula von der Leyen [la présidente de la Commission européenne, ndlr]. Mais existe-t-il un autre marché en Europe sur lequel nous souhaitons séparer le prix d'un intrant de celui de l'extrant ? », avait embrayé Anna Creti. Et David Newberry (Cambridge University) d'ajouter :

« Il est important que les prix marginaux guident les décisions. Si vous voulez diminuer la demande de gaz, vous devez le signaler par le prix. Car c'est ce qui incite à décarboner, afin de faire baisser ce prix ».

Une voix se détachait cependant du lot : celle de l'économiste Jacques Percebois, lequel défendait le modèle de l'« acheteur unique ». Dans cette hypothèse, un acheteur et coordinateur passerait des contrats avec plusieurs producteurs. « Ce coordinateur, qui pourrait être le gestionnaire de réseau RTE, mettrait aux enchères les besoins d'électricité. Autrement dit il organiserait des appels d'offres et choisirait les producteurs les plus performants. La concurrence s'effectuerait entre producteurs français. On parlerait alors de concurrence pour le marché et non de concurrence par le marché, », expliquait en janvier à La Tribune le professeur, qui proposait de maintenir en parallèle un « petit marché spot », présenté comme « un marché d'ajustement » en cas de manque d'électricité.

« Cette piste est selon moi la meilleure et la plus réaliste car elle permet de concilier régulation et marché. Il y une incitation à l'efficience par le marché », estimait-il.

Mais sa proposition ne figure pas dans le rapport remis à la CRE, si ce n'est dans une note de bas de page égarée à la fin du document.

Les contrats à long terme peuvent se développer, mais sans assécher le marché au comptant

Néanmoins, les spécialistes ne s'opposent pas à l'idée d'une forme de régulation, si certains acteurs profitaient de l'envolée généralisée des prix de l'électricité portée par la flambée des prix du gaz. Notamment les opérateurs d'électricité renouvelable, qui bénéficient des fameuses rentes inframarginales permises par le système aux enchères, puisqu'ils vendent leurs MWh au même prix que ceux issus des centrales à gaz, sans pour autant essuyer les mêmes coûts. Reste que cet encadrement doit s'organiser en-dehors du système de marché au comptant, peut-on lire dans le rapport.

« Si les gouvernements veulent redistribuer les revenus réalisés par les professionnels de l'électricité, mieux vaut utiliser des mécanismes extérieurs aux marchés de gros à court terme », notent les spécialistes.

Et cela ne doit pas forcément passer par une taxation ex-post de ces opérateurs, comme l'a récemment décidé Bruxelles : « C'est une mesure qui a été légitimement prise dans l'urgence, mais le sentiment du groupe, c'est qu'elle ne peut être que temporaire », a précisé mercredi Frédéric Gonand. Quant aux contrats de vente à long terme entre producteurs et consommateurs, ceux-ci peuvent se développer en parallèle du système de mise aux enchères, mais de manière limitée. « Ceux-ci ne doivent pas assécher le marché de court terme », a défendu mercredi Anna Creti.

En d'autres termes, ce dernier doit rester la référence, plutôt que d'être contourné par la plupart des acteurs dans le cadre de partenariats bilatéraux. « L'idée, c'est que ces transactions hors-marché soient l'exception plutôt que la règle. Il ne s'agirait que d'ajustements, afin de mettre un peu d'huile dans les rouages », commente un proche du dossier. Là encore, ces positions risquent de se heurter à celle défendue par la France, qui entend faire émerger un important marché de long terme pour se protéger des chocs liés à la hausse imprévisible des prix du gaz.

