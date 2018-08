Cuivre : le géant chinois Zijin s'empare de la plus grande mine de Serbie

Vue aérienne de la mine à ciel ouvert "Krivelj", partie du complexe minier RTB Bor, près de la ville serbe de Bor, à 250 km au sud-est de Belgrade, le 26 octobre 2007. En raison d'un manque d'investissement et d'une technologie obsolète, la production annuelle de cuivre de RTB Bor a chuté à moins de 40.000 tonnes en 2005, comparé à plus de 170.000 tonnes avant 2000. (Crédits : Reuters)

En mettant la main sur le conglomérat public serbe RTB Bor, criblé de dettes, le troisième producteur de cuivre de la Chine et premier producteur d'or, a aussi accepté de reprendre sa dette (200 millions de dollars), de conserver 5.000 emplois, et d'investir plus de 1 milliard de dollars. L'inquiétude grandit en Europe de l'Ouest face à la boulimie d'acquisitions de la Chine dans les Balkans.