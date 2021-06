Glencore rachète une mine de charbon mais dit pouvoir tenir ses engagements pour le climat

"Vendre nos actifs dans les combustibles fossiles et en faire le problème de quelqu'un d'autre n'est pas la solution et ne réduira pas les émissions absolues", a justifié le géant suisse du négoce. Malgré cet investissement réalisé en Colombie, et estimé autour de 588 millions de dollars, le groupe maintient ses engagements pour le climat.