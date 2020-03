LIVE Vidéo - La Tribune présente les dispositifs de soutien aux entreprises face au Covid-19

La Tribune et ses partenaires présentent les dispositifs de soutien à l'économique face au covid-19. (Crédits : Benoit Tessier)

Dès 10h30, mardi 24 mars, La Tribune et d'autres acteurs décrypteront les dispositifs de soutien aux entreprises pour les aider à surmonter la crise du covid-19. Ainsi, à l'occasion d'une table ronde numérique, diffusée en live sur notre site internet, La Tribune et des experts répondront aux interrogations des décideurs économiques et dirigeants en cette période de ralentissement économique.