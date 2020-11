Le géant de la restauration collective Elior plonge à cause du Covid-19... et du télétravail

(Crédits : Reuters)

Elior, l'un des trois acteurs majeurs de la restauration collective en France avec son compatriote Sodexo et le britannique Compass, fournit des repas aux crèches, écoles, hôpitaux ou entreprises, et a vu comme eux, ses activités sévèrement affectées par l'épidémie de Covid-19. Heureusement, aujourd'hui, "deux segments sur trois, l'enseignement et la santé, sont quasiment revenus aux niveaux d'activité" d'avant la crise sanitaire, dixit son DG. Sans oublier son très beau trésor de guerre, encore à peine entamé.