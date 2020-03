Coronavirus en net recul en Chine, Shanghai rouvre plusieurs sites touristiques

Plusieurs monuments et lieux touristiques ont partiellement rouvert jeudi à Shanghai au moment où la capitale économique chinoise n'enregistre plus aucune nouvelle contamination au coronavirus et que l'activité reprend progressivement ailleurs dans le pays.

La Tour de Shanghai, second édifice au monde à 632 mètres, et la futuriste Perle de l'Orient, emblématique tour de télévision donnant sur la rivière Huangpu, ont annoncé la réouverture des plateformes d'observation et de divers espaces, qui resteront toutefois soumis à certaines restrictions.

Le Musée de Shanghai rouvrira quant à lui vendredi mais il ne pourra accueillir plus de 2.000 visiteurs par jour.

Réouverture progressive des sites touristiques

Un certain nombre d'autres sites touristiques devait à nouveau progressivement rouvrir leurs portes, selon les médias locaux.

Lundi, le complexe Disneyland Shanghai a partiellement rouvert lui aussi. Le parc d'attraction proprement dit reste fermé mais "un nombre limité" de boutiques, de restaurants et un hôtel ont repris leurs activités. Il s'agit de la "première étape d'une réouverture progressive", a indiqué Disney, sans préciser quand le complexe pourrait de nouveau fonctionner normalement.

Shanghai a fermé fin janvier pratiquement tous les lieux de rassemblement publics au moment où la Chine imposait des restrictions draconiennes pour enrayer la propagation du Covid-19.

Mais ces dernières semaines, le nombre de nouvelles infections est en net recul dans le pays et Shanghai n'a enregistré aucun nouveau cas mercredi.

Au total, le coronavirus a fait au moins 3.169 morts en Chine, de très loin le pays le plus touché au monde avec 80.793 personnes infectées, selon le dernier bilan.