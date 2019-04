Drivy : une pépite française qui passe sous pavillon américain

Getaround s'empare du leadership du marché européen du "peer to peer" en rachetant le français Drivy, leader européen de la location automobile entre particuliers, le groupe américain s'étend d'un coup sur le Vieux Continent et ajoute 170 villes européennes dans son escarcelle.

Getaround investit ainsi 300 millions d'euros dans la start-up, une partie en cash et une autre en action. Ainsi, les actionnaires actuels dont les fondateurs Paulin Dementhon et Sam Zaid, ainsi que Via ID (qui n'était pas majoritaire), deviennent actionnaires du nouvel ensemble. Paulin Dementhon reste PDG de la branche européenne.

Getaround a pris une longueur d'avance sur la connectivité

Drivy était confronté à une problématique d'accélération de son développement et de consolidation de ses positions européennes: nouveaux marchés, équipement de la flotte en télématique... Sur cette dernière innovation, l'américain a acquis une solide expertise grâce à son boitier de connectivité. Sur la seule ville de San Francisco, Getaround a déjà équipé 5.000 véhicules de ce boitier qui facilite la location en permettant à celle-ci de s'effectuer sans présence du propriétaire et 24h/24. A titre de comparaison, Drivy n'a équipé que 4.000 véhicules d'un boitier équivalent sur tout le marché européen.

En outre, Getaround disposait d'une force de frappe autrement supérieure après une levée de fond de 300 millions de dollars en 2018 via Toyota et Softbank. Cette dernière, une banque japonaise, est extrêmement active dans les mobilités puisqu'elle est également actionnaire de l'américain Uber. Drivy ne dispose pas d'actionnaires aussi solides.

"La société aurait pu rester indépendante, mais le match est de plus en plus compétitif", a confié Paulin Dementhon au quotidien "Le Figaro".

Et d'ajouter:

"Tous les autres acteurs, que ce soient les constructeurs ou les acteurs de la mobilité, ont une puissance de feu qui se chiffre en centaines de millions, quand ce n'est pas des milliards de dollars."

Getaround et Drivy ont une taille équivalente qui se chiffre peu ou prou autour de 2,5 millions de clients chacun.