Le Dacquois Arenadour reprend les thermes lorraines d'Amnéville

Le groupe landais Arenadour, exploitant d'établissements thermaux à Dax et à Saint-Paul-lès-Dax, a été retenu par la SPL Destination Amnéville pour reprendre l'exploitation, de la cure thermale et des espaces ludiques aquatiques de la "cité des loisirs" mosellane. Arenadour s'est engagé à reprendre l'intégralité du personnel mosellan, soit 277 salariés en CDI, et à maintenir ce niveau d'emplois pendant 15 mois. L'offre de reprise comporte un bail de douze ans et prévoit un contrat de fourniture de l'eau thermale, facturée 100.000 euros chaque année par la commune. Le loyer versé à la SPL s'établira dans un premier temps à 13,5 % du chiffre d'affaires, et pourra être révisé après 2024. Arenadour s'engage à solder une partie du passif (1,239 million d'euros) laissé par le précédent exploitant, l'Association du pôle thermal d'Amnéville. Cette dernière fera l'objet d'une liquidation amiable.

