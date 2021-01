Waze, Mappy..., la cartographie devient la nouvelle bataille technologique de la mobilité

Une nouvelle brique technologique pour la mobilité de demain? Après l'intelligence artificielle et les algorithmes, les champions de la mobilité accélèrent dans la maîtrise de la technologie de la cartographie. Il y a peu encore, cette discipline servait essentiellement à du simple guidage d'itinéraire, une technologie éprouvée au point d'équiper gratuitement l'intégralité des smartphones du monde entier. Sauf qu'avec l'explosion du MaaS, la cartographie a pris une dimension stratégique essentielle...

Le boom du MaaS

Le MaaS ? "Mobility as a Service", ou en bon français, cette capacité à réinventer une expérience de mobilité intermodale. La promesse du MaaS est de faciliter les trajets en optimisant plusieurs supports de mobilité (trottinettes, vélos, métro, et même voiture...). Ce concept repose sur une puissance de calcul phénoménale, mais également sur la capacité à déterminer les critères les plus pertinents pour trouver la formule la plus adaptée aux usages individuels. C'était jusqu'ici le rôle de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Mais il manquait une brique essentielle qui était la représentation dans l'espace et en temps réel des moyens de mobilité. C'est comme cela que les opérateurs de mobilité se sont aperçus que les cartes classiques ne suffiraient pas à affiner et optimiser les propositions multimodales.