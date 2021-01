Axe Seine : Haropa anticipe la possible mise en place de zones franches portuaires

« Lancement d'une réflexion sur les mesures fiscales permettant d'améliorer l'attractivité des zones industrialo-portuaires et d'améliorer leur compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents européens. » Extraite du compte rendu du dernier Comité Interministériel de la Mer, cette petite phrase au vocable délicieusement techno ne signifie pas grand chose pour l'Homme de la rue. Mais pour les états-majors des grands ports de la vallée de Seine, elle veut dire beaucoup.

Elle laisse à penser que le gouvernement accrédite l'idée de la création de « ports francs » - ou si l'on préfère de zones d'exemption douanières et fiscales - sur les emprises portuaires : une vieille antienne qui a ré-émergé à la faveur du Brexit et qui ne laisse pas indifférente sur les terminaux.

« Nous sommes très contents de cette annonce et nous attendons beaucoup de cette mission d'étude. C'est un sujet que nous travaillons depuis des mois »...