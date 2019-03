Guillaume Pepy : "La première qualité pour gérer la SNCF, c'est d'aimer les gens ! "

Le Président de la SNCF le concède aisément. Au départ, il n'avait pas prévu d'emprunter la voie de la SNCF pour sa carrière professionnelle. C'est par hasard que ce jeune énarque a commencé à travailler dans l'entreprise ferroviaire publique française :

"J'étais rue de Rivoli, et j'ai croisé Jacques Fournier qui venait d'être nommé Président de la SNCF. Il m'a alors demandé si je connaissais quelqu'un pour diriger son cabinet. J'ai répondu sans réfléchir 'moi !'".

Monter par hasard à bord du wagon SNCF, il n'acceptera quasiment plus d'en redescendre. À partir de 1997, avec Louis Gallois en conducteur de l'entreprise nationale, la carrière de Pepy va plutôt bon train. Il enchaîne à toute vitesse les postes à responsabilité, jusqu'à être nommé Président du groupe SNCF par Nicolas Sarkozy en 2008 :

"On n'hésite pas à prendre un tel poste. Une entreprise comme la SNCF est utile à la société. Elle apporte la liberté de se déplacer, toujours plus, de façon aussi simple que possible".