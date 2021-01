Breizh Rebond va investir 50 millions d’euros dans la transformation des PME bretonnes

Préparer l'après-crise et aider les entreprises à s'engager sur la voie d'un modèle plus résilient. C'est la finalité d'un nouveau fonds régional d'investissement baptisé Breizh Rebond. Lancé mardi 26 janvier par Loïg Chesnais-Girard, le président de la Région Bretagne et Jean-Pierre Denis, le président du groupe Arkéa, il vise à « donner les moyens financiers aux entreprises bretonnes qui, dans le contexte actuel, ont besoin d'investir pour se transformer ».

Placé sous le pilotage de Xavier Lépine, président de la société gestionnaire du fonds, Breizh Rebond est doté de 50 millions d'euros. Le Conseil régional...