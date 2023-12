Retrouvez en vidéo le forum « Family & Business 2023 »

La Tribune, Family & Co et le FBN France ont organisé le 5 décembre la 3ème édition de leur conférence annuelle sur les entreprises familiales. Le Family & Business Forum donne la parole aux actionnaires, dirigeants et dirigeantes, experts et partenaires de ces entreprises singulières, avec l'ambition de partager les meilleures pratiques de leurs aventures familiales de long terme. Cette 3e édition a particulièrement mis en lumière l'aspect humain et l'engagement sociétal des entreprises familiales, souvent enracinées dans le temps et les territoires.

