Comment calculer la valeur de l'eau ?

Alors que l'eau est essentielle pour la survie de l'être humain, plus de 2 milliards d'entre eux restent confrontés à un stress hydrique. Le constat est d'autant plus alarmant que, pour ceux auxquels elle ne fait pas défaut, « elle est trop souvent tenue comme une évidence acquise, traitée sans parcimonie ni égards », regrettent les auteurs du rapport 2021 de l'Unesco sur la question. Publiée ce lundi à l'occasion de la Journée internationale de l'eau, l'étude déplore son gaspillage et sa mauvaise gestion par les Etats. « L'importance de cette ressource vitale ne transparaît pas de façon appropriée dans l'attention politique et les investissements financiers propres à de nombreuses régions du monde », peut-on lire.

Pourtant, l'eau douce fait de plus en plus figure de ressource rare. Près de 4 milliards de personnes vivent ainsi « dans des zones touchées par une grave pénurie d'eau au moins un mois par an ». Quelque 3,4 milliards d'êtres humains, soit 45% de la population mondiale, n'ont toujours pas accès à des installations d'assainissement suffisamment fiables. Et cela ne va pas en s'améliorant : des études indépendantes établissent que, d'ici à 2030, il nous manquera 40% de l'eau dont nous aurons besoin, à l'échelle planétaire.

Des services écosystémiques mal pris en compte

Pour y remédier, l'Unesco réclame que l'eau soit considérée à sa juste valeur, « souvent largement sous-estimée ». D'abord à sa juste valeur économique puisque l'OMS estime que, dans 136 pays à revenu faible et intermédiaire, le manque de service d'eau et d'assainissement entraîne des pertes économiques annuelles de 260 milliards de dollars - l'équivalent de 1,5% de leur PIB. Mais aussi, plus largement, en ayant en tête la myriade de retombées positives de cette ressource vitale, qui répond à la fois à « un rôle sanitaire, social et culturel, au cœur des sociétés humaines », rappelle la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay. Souvent jugée au prisme de son prix ou de son coût, elle rend pourtant des « services écosystémiques », mal pris en compte par des Etats qui les connaissent mal.

« Souvent utilisée pour orienter les décisions politiques, la comptabilité économique classique tend à estimer la valeur de l'eau de la même manière que la plupart des autres biens — c'est-à-dire, en se basant sur le prix ou les coûts de l'eau lors de transactions économiques. [...] Si la valorisation monétaire présente l'avantage d'être pratique et facile à lire dans l'agriculture et l'industrie, elle présente l'inconvénient de sous-estimer, voire d'exclure, d'autres aspects plus difficiles à monétiser. Comment quantifier la signification des 443 millions de jours d'école manqués chaque année en raison de maladies liées à l'eau ? », interrogent les auteurs.

Sortir du prisme économique

Mais aujourd'hui, les outils à disposition pour estimer la valeur de l'eau « ont tendance à la réduire à son seul aspect économique », note l'étude. « Ils sont à la fois imparfaits et mal utilisés. » Pour contrôler l'utilisation des ressources, il faut pourtant contrôler la manière dont est établie leur utilité. « Ne pas [leur] attribuer assez de valeur dans tous ses emplois constitue une cause majeure, voire un symptôme, de la négligence politique vis-à-vis de l'eau de la mauvaise gestion de celles-ci », assure l'Unesco. Elle défend ainsi la mise en place de méthodes d'évaluation plus fiables, afin de mesurer « ce que nous offrent les écosystèmes naturels, et ce dont on se prive en les détruisant ».

En s'éloignant de l'approche par les coûts et les rendements financiers, cette démarche pourrait donner « plus de poids aux processus écologiques », et recentrer les efforts sur le partage des bénéfices, plutôt que d'affecter des quantités d'eau à des priorités de plus grande valeur économique. Les auteurs incitent ainsi à valoriser son utilisation à la fois directement dans l'environnement, mais aussi par l'amélioration des infrastructures hydrauliques. En effet, près de 1,6 milliard de personnes subissent une pénurie d'eau « économique », ce qui signifie que même si l'eau est physiquement disponible, cette population ne dispose pas des aménagements nécessaires pour y accéder. Par ailleurs, le rapport appelle à agir sur les services d'approvisionnement, d'assainissement et d'hygiène, ou encore sur l'optimisation de l'eau dans des secteurs très consommateurs, à l'instar de l'agriculture.

Optimiser l'utilisation de l'eau dans l'agriculture

Pour cause, cette dernière concentre 69% de l'eau prélevée sur terre, essentiellement à des fins d'irrigation, mais aussi pour l'élevage et l'aquaculture. Un taux qui peut atteindre les 95% dans certains pays. Surtout, selon des estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), basées sur un scénario de maintien du statu quo, le monde aura besoin d'environ 60 % de nourriture supplémentaire d'ici à 2050. « Au cours des prochaines décennies, de nombreuses parties du monde risquent d'être confrontées à des conditions de pénurie d'eau absolue ou saisonnière, causées par une compétition croissante entre l'agriculture et les autres secteurs, et à une disponibilité en eau plus variable à cause du changement climatique », alerte l'Unesco.

Mais dans ce secteur, ce n'est pas parce que la ressource hydrique est nécessaire que les producteurs lui accordent une valeur tarifaire importante. Là encore, cette dernière prend seulement en compte les bénéfices économiques, en délaissant les avantages socioculturels ou environnementaux. Et dans de nombreuses régions, l'eau destinée à la production alimentaire est utilisée « de manière inefficace ». Ce qui entraîne une dégradation majeure de l'environnement, notamment l'épuisement des nappes aquifères, la réduction du débit des rivières, la dégradation des habitats de la faune et la pollution.