L’agilité et la sobriété des solutions "plug and play", pour un printemps résilient

Depuis le début du confinement, de nombreuses voix se font entendre et nous invitent à penser le monde d'après (parfois avec les idées que les mêmes portaient déjà hier)... alors que nous ne sommes encore qu'aux prémices d'une importante crise économique mondiale dont on maîtrise à peine les contours. Beaucoup appellent à un « grand soir » de réflexion collective une fois la crise passée... ou à profiter de « la grande pause » qui nous est imposée, comme dans l'utopie festive de l'An 01 des années 70, pour imaginer les solutions à déployer plus tard.

Mais s'agit-il vraiment et simplement d'attendre la fin de la crise pour appuyer sur le bouton « re-start » ? Peut-on limiter la question de la résilience aux certes incontournables politiques d'aides publiques ? Doit-on se focaliser sur des élans de relocalisation qui, à court et moyen terme, semblent bien hypothétiques en situation d'urgence - et assez complexes à imaginer à grand échelle sur le long terme face à l'inertie de la mondialisation et à la spécialisation économique des pays acquise sur plusieurs décennies ?

Ne pourrait-on pas plutôt se dire que la meilleure façon de construire demain est d'agir dès aujourd'hui, en se...