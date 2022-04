Logement : un nouveau projet de financement pour tenter d'en finir avec les passoires thermiques à Paris

C'est un débat auquel se sont livrés les finalistes à l'élection présidentielle par programme interposé : l'interdiction à la location des passoires thermiques, ces logements qui consomment beaucoup trop d'énergie et dont les factures affectent le pouvoir d'achat de ses occupants.

D'un côté, Emmanuel Macron maintient le calendrier de la loi « Energie et Climat » de 2019 et celui de la loi « Climat et Résilience » de 2021 qui prohibe les pires passoires thermiques au 1er janvier 2023, avant l'ensemble des logements classés G, F et E en 2025, 2028 et 2034. Pour cela, il s'est fixé comme objectif 700.000 logements rénovés par an, contre 650.000 en 2021, dans la lignée des 4 milliards d'euros débloqués pour Ma Prime Rénov' depuis septembre 2020.

De l'autre, Marine Le Pen qualifiait cette politique d'« écologie punitive » et de « contre-sens » visant à « exclure jusqu'à 2,5 millions de logements d'ici à 2028 ». L'ex-candidate du Rassemblement national préconisait, a contrario, de baisser la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5% - quitte à faire des promesses en trompe-l'œil - et d'arrêter de subventionner les éoliennes en mer au profit des pompes à chaleur électrique.

Entre 4,8 et 8 millions de passoires thermiques en France

Reste que selon le ministère de la Transition écologique, il existe près de 4,8 millions de passoires thermiques. Une donnée contestée par le président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), Jean-Marc Torrollion, qui évalue leur nombre à 7 voire 8 millions. D'après ce professionnel, 650.000 logements classés « G », c'est-à-dire la pire catégorie du diagnostic de performance obligatoire (DPE), vont sortir du parc immobilier en 2025, suivis par 1,05 million classé « F » en 2028 et 1,9 million classés « E » en 2034.

Selon une étude du site de petites annonces Se Loger et du comparateur de prix Meilleurs Agents publiée ce 27 avril, leur nombre oscille plutôt entre 4,9 et 7 millions sur les 29 millions de logements en France. Soit entre 17 et 24% du parc immobilier national. « Les performances énergétiques d'une habitation sont bien souvent inversement proportionnelles à son ancienneté », écrivent les auteurs de l'étude.

Autrement dit, à Paris, la part des habitats F et G atteindrait même 19% des annonces des biens en vente, mais rien ne dit combien la Capitale compte de passoires thermiques. S'il existe 1,250 million de logements - 1 million en copropriété et 250.000 logements sociaux -, la Ville estime qu'il y a « un peu moins » de passoires thermiques qu'ailleurs.

Un programme « Eco-Rénovons 2 » lancé à Paris en juillet 2022

« L'interdiction de la relocation est une bonne chose, mais il faudrait aussi des aides d'Etat pour la rénovation du parc », déclare, à La Tribune, Jacques Baudrier, adjoint (PCF) à la maire de Paris chargé de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti.

Dès mai 2016, la Ville a lancé un programme baptisé « Eco-Rénovons Paris » pour accompagner, gratuitement, les copropriétés dans le changement de leur isolation, chauffage et ventilation et dans l'amélioration de leur cadre de vie - « végétalisation, espaces collectifs, surélévation » -. Depuis, 5.000 logements sociaux et 2.000 logements privés sont rénovés chaque année.

Ce chantier reste le plus gros poste de dépenses de la mairie. Rien que pour ses bâtiments publics, elle mobilise déjà 100 millions d'euros par an, tout comme elle participe, à hauteur de 25%, à l'enveloppe annuelle de 300 millions d'euros pour les logements sociaux. Aussi, Jacques Baudrier et son collègue (EELV) Dan Lert chargé de la Transition écologique et du Plan Climat préparent, pour juillet 2022, un nouveau dispositif intitulé « Eco-Rénovons Paris 2 ». Objectif : passer à 5.000 logements privés rénovés dans un premier temps et à 40.000 à terme.

4 milliards d'euros d'ici à fin 2022 contre... 23 milliards par an

« Nous allons augmenter le volume des aides, mais les budgets des collectivités territoriales sont incapables de répondre, seuls, aux besoins de co-financements », explique l'adjoint (PCF) d'Anne Hidalgo chargé de la transition écologique du bâtiment.

« Si nous voulons atteindre, au niveau national, la neutralité carbone en 2050, il faut 23 milliards d'euros par an. Le cas échéant, l'objectif sera atteint en... 2280 », poursuit Jacques Baudrier.

En cela, l'élu parisien ne fait que reprendre la proposition de son ex-candidat communiste à l'élection présidentielle. Fabien Roussel proposait de flécher 10 milliards d'euros vers les logements privés via l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) d'euros, 3 milliards vers les logements sociaux, 3 milliards vers le changement des chaudières au fioul et 7 milliards vers les bâtiments publics. Soit 23 milliards d'euros... chaque année.

A l'inverse, le gouvernement a, lui, débloqué 6,7 milliards d'euros pour la rénovation d'ici à fin 2022 dans le cadre du plan France Relance lancé en septembre 2020. Soit 700 millions pour les logements sociaux, 2 milliards d'euros pour les logements privés, 1,3 milliard pour les bâtiments des collectivités locales - 300 millions pour les régions, 300 millions pour les départements et 650 millions pour les communes - et 2,7 milliards pour les bâtiments publics. Pour les logements privés, 2 milliards d'euros supplémentaires ont été votés dans le budget 2022, en plus des 2 milliards initiaux.

7 Français sur 10 prêts à se lancer dans des rénovations

Toujours est-il que les Français seraient sur le point de se lancer. Au regard du baromètre annuel du réseau d'agences immobilières Laforêt réalisé par l'IFOP et paru ce 27 avril, 7 acquéreurs sur 10 se disent prêts à initier des rénovations. Pour 70% d'entre eux, ces travaux sont motivés par des perspectives d'économies d'énergie. Dans cette note, la consommation énergétique du logement arrive en effet en troisième critère de choix juste derrière le prix du bien et sa localisation.

Laforêt vient en outre de s'allier à Hellio, autoproclamé « acteur de référence de la maîtrise de l'énergie » pour adresser ce sujet dans les copropriétés et auprès des vendeurs comme des acquéreurs. Outre l'organisation de réunions d'informations et la mise à disposition de supports de communication, le réseau d'agences immobilière vient de dévoiler une offre « sortie de passoire thermique » pour les habitats concernés. Cela devient urgent : les premières interdictions s'appliqueront dans huit mois...

