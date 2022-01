Moins de logements, trop de passoires thermiques : quand se loger tourne au casse-tête

Au lendemain d'une année record pour le nombre de transactions dans l'immobilier ancien, la construction de logements neufs est toujours à la peine et les passoires thermiques se multiplient. Pendant ce temps, Matignon communique sur la rénovation et les friches. Partant du constat que "la métropolisation n'est plus une nécessité", le directeur des études économiques et prospectives du groupe BPCE, Alain Tourdjman s'interroge : la vacance des logements va-t-elle baisser et permettre de résoudre la crise actuelle ? Pas sûr. Décryptage.