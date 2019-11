Nicolas Hulot appelle la Convention citoyenne pour le climat à "faire les choses en grand"

« Nous devons opérer un changement de modèle, qui ne pourra pas avoir lieu par de simples ajustements à la marge ». Auditionné vendredi 15 novembre par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait demandé à l'écouter, Nicolas Hulot a insisté tout au long de son intervention sur la nécessité, face à la crise écologique et climatique, de « faire les choses en grand ».

« On dit parfois, Hulot s'est radicalisé. Non, c'est la situation qui s'est radicalisée », a souligné l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, en rappelant que « tout se joue dans un temps court car nous avons perdu énormément de temps ».

« Ce n'est pas que je ne m'accommode pas de petits pas, mais il faut éviter que la situation nous échappe », a-t-il noté, en souhaitant que les enjeux écologiques deviennent le « prisme à travers lequel passer toutes les politiques climatiques ».

Anticiper

Devant quelque 150 citoyens qui l'ont acclamé à plusieurs reprises, Nicolas Hulot a égrené les ingrédients de sa recette. Tout d'abord, une « vision partagée », nécessité mais aussi « opportunité » découlant de « l'injonction climatique ».

« Le plus éprouvant quand j'étais ministre, c'étaient les séances à l'Assemblée nationale, car j'avais le sentiment que tous le monde se détestait alors que face à la crise écologique on va tous gagner ou perdre », a avoué Nicolas Hulot, en invitant la Convention citoyenne à « donner un exemple de maturité ». « Par rapport aux enjeux du XXIe siècle, on ne manque pas d'intelligence, mais d'intelligence collective », a-t-il ajouté, en se disant convaincu que « si on veut échouer, il faut continuer à entretenir la division ».

Selon l'ancien ministre d'Etat, un tel état d'esprit doit toutefois être soutenu d'une méthode, qu'il a résumée en trois principes : « prévisibilité, irréversibilité, progressivité ». Une fois déterminé un objectif clair, il faut le tenir, tout en donnant aux acteurs concernés le temps de s'adapter, a-t-il expliqué, en citant l'exemple de la sortie du glyphosate et de l'abandon des voitures thermiques.

« On connaît les gagnants et les perdants » à court terme de la transition: « il faut anticiper » pour que « personne ne soit mis dans l'impasse ».

Sortir des dogmes budgétaires

Mais vision et méthode ne peuvent pas suffire sans moyens, a encore noté Nicolas Hulot, en citant notamment l'exemple des difficultés rencontrées par la restauration collective dans la transition vers une offre plus durable, malgré les injonctions de la loi Egalim.

« Pour changer de modèle, il faut investir », a-t-il insisté.

Alors comment faire face aux marges de manœuvre restreintes des Etats ? Parfois, « il faut peut-être sortir des dogmes budgétaires. En 2008, lors de la crise financière, cela n'a pas fait un pli et on a sorti la planche à billet », a lancé Nicolas Hulot à une audience qui lui a vivement manifesté son approbation. Non seulement les critères de Maastricht ne sont pas des « lois divines » et contiennent des clauses permettant de les transgresser dans des situations de crise, mais en outre l'argent investi dans la transition écologique « n'est pas perdu »: il peut créer un cercle vertueux, a expliqué le militant écologiste. Sans compter les incohérences « qui jettent le discrédit sur la politique », a-t-il pointé, en donnant un exemple tout récent et précis: alors que le projet de loi de finances prévoit la suppression de 80 millions d'euros aux ONG actives dans la solidarité, l'Assemblée nationale a voté la prolongation jusqu'à 2026 d'un régime fiscal favorable aux biocarburants, qui fera perdre à l'Etat plus de 70 millions d'euros.

Pour ce qui est des subventions, « l'argent de la Pac, si on le repartit mieux et on le conditionne, peut aussi servir », alors que les « 50 milliards par an » dépensés au niveau mondial pour soutenir les énergies fossiles pourraient être mieux dirigés en intégrant dans la comptabilité étatique le prix des externalités. Quant à la fiscalité, le « signal prix » que veut créer la taxe carbone fonctionne, a-t-il rappelé. Mais il faut redistribuer les recettes, a insisté Nicolas Hulot. Et l'Europe devrait agir collectivement contre ce « pan entier de l'économie qui s'est organisé pour échapper à l'impôt », a-t-il répété, encore une fois très applaudi.

Dépasser la défiance réciproque entre société civile et politiques

Pour bien lier l'ensemble des ingrédients de sa recette, Nicolas Hulot a également relevé la nécessité de reformer la gouvernance. Afin d'infuser l'urgence écologique dans l'ensemble des politiques publiques, « il faudrait un vice-Premier Ministre avec de l'autorité » sur tous les ministères, ainsi qu'un « Conseil développement durable » du gouvernement se réunissant régulièrement, estime l'ancien ministre d'Etat, pour qui même ce titre n'a pas suffi. Avec son ONG, la Fondation pour la Nature et l'Homme, il préconise également l'introduction dans l'art. 1 de la Constitution d'une obligation pour l'Etat de protection de l'environnement, a-t-il rappelé. Une réforme qui permettrait non seulement de « bloquer tout pas en arrière sur les avancées écologiques », mais qui aurait aussi le mérite, puisqu'elle devrait être approuvée par trois cinquièmes des parlementaires, de «créer le consensus".

Nicolas Hulot souhaite également une « chambre du futur », incluant des citoyens : un « lieu apaisé qui évalue et planifie » et qui permettrait selon lui de dépasser la défiance réciproque entre société civile et politiques.

« J'espère que cette Convention ne sera pas un aboutissement mais le début de la présence des citoyens dans de nouvelles institutions », a-t-il donc lancé à ses membres.

Tout en regrettant que les préconisations de la société civile lors des Etats généraux de l'alimentation n'aient pas été prise en compte lors de l'élaboration de la loi Egalim, il s'est dit confiant à propos de la volonté du Président de la République de « changer de méthode ».